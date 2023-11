El tema que interpretaron a dúo Marta Sánchez y Carlos Baute en el año 2008 consiguió colocar a ambos artistas en lo más alto de las listas de éxitos del país y pasar a la historia del pop español como una de las canciones más escuchadas. Sin embargo, Colgando en tus manos también llevó a sus autores a protagonizar una polémica guerra pública por el dinero recaudado con el tema. Ahora, 15 años después de su estreno, los cantantes han anunciado la que sería una gran noticia para sus seguidores.

Así lo declaraba Carlos Baute en su cuenta de Instagram hace solo un par de semanas con un video de los dos juntos: «Cuando te encuentras a una amiga que nos ves hace años y le dices: Quizás no fue coincidencia encontrarme contigo… Se viene el remix Marta Sánchez. ¿Lo sacamos?», proponía el venezolano. Dicha publicación, en la que también aparece su mujer, Astrid Klisans, era muy bien recibida por sus seguidores. Y es que por mucho que pasen los años, hay canciones que perduran en el recuerdo.

Precisamente, ayer el cantante daba voz a este tema junto a Lucía Gil en Dúos increíbles. «Yo quería ser Marta Sánchez, y que en vez de decir Marta dijese Lucía», explicó la concursante, asegurando que era un sueño para ella cantar este tema. Sin embargo, sus protagonistas no vivieron una historia de lo más idílica con la colaboración. Y fue Marta Sánchez quien lo hizo saber en el año 2014, al desvelar el poco dinero que había recibido por el trabajo teniendo en cuenta el éxito mundial que obtuvieron con él.

«Creo que me llegaron como unos 6.000 euros por cantarlo. Un día digo: ‘Pues esto es muy raro, no me encaja’. Y se me ocurre pedir el contrato. Entonces la respuesta fue: ‘Mejor estate calladita’», explicó en el programa Viajando con Chéster. Sabiendo que su compañero, Carlos Baute, se había embolsado mucho más dinero por la canción, confesó estar dolida con él por el hecho de que nunca se hubiera interesado por cómo le había ido a ella con ese tema.

Marta Sánchez y Carlos Baute / Gtres

«Es un chico que tiene muchas armas para quedar bien con todo el mundo y ser simpático. Hace muy bien su papel. Él sabe dónde quiere llegar y va por ello, que es muy lícito», recalcó, comenzando una guerra que duraría cerca de un año. Y es que después de su paso por el programa de Risto Mejide, Carlos Baute se mostró «muy sorprendido» por las «injustas, desacertadas y hasta ofensivas palabras» que le había dedicado Marta Sánchez.

Según él, «cuando un compositor hace una canción, siempre pertenece al compositor». Así lo indicó en ¡Qué tiempo tan feliz!, visiblemente enfadado. «En este caso, yo tuve la suerte de haber hecho esa canción. Si la hubiese escrito otro compositor, tan sencillo como que yo hubiese recibido lo mismo que ella recibió. ¿Por qué tiene que decir eso? Yo no le debo nada. Es más, lo contrario. Hicimos más de 20 conciertos juntos y ella siempre cerraba», sentenció.

Marta Sánchez y Carlos Baute durante una actuación / Gtres

Meses después, ambos sellaban la paz públicamente subiendo una imagen juntos a Twitter. «Observen quién me conseguí la otra noche en Madrid. Mi querida Marta Sánchez», escribía Baute. Desde entonces, entre los dos ha existido cordialidad. Tanto es así que en marzo de 2023, la pareja de cantantes se arrancaba a cantar el tema en un vuelo a petición de una de las azafatas, dejando un momento de lo más divertido y entrañable en la memoria de todos los viajeros que iban a bordo.