La drástica decisión de Joaquín Torres tras su crisis matrimonial con Raúl Prieto

Joaquín Torres y Raúl Prieto están atravesando un duro momento en su matrimonio. Así lo confirmó el arquitecto desde el plató de Y ahora Sonsoles, donde, entre lágrimas, anunció la crisis en la que están sumergidos. «Lo estamos pasando mal como pareja […] Es el amor de mi vida, pero ahora necesito curarme y todo lo demás es secundario», explicaba visiblemente afectado. Horas después de sus palabras, Beatriz Cortázar anunció, en el espacio televisivo de Atresmedia, la drástica decisión que había tomado Joaquín al respecto, dejando la casa que compartía con el ex director de Sálvame en Madrid para instalarse, temporalmente, en el domicilio de su ex mujer, una reconocida pintora con la que tiene dos hijos en común.

Joaquín Torres y Raúl Prieto en su boda/ GTRES

«No se han separado, pero Joaquín es sincero y asume que tiene muchos frentes abiertos. Sabes que su complicada situación está haciendo mella en su relación […] Afecta, pero no para hablar de una ruptura. Él sigue hablando de él como el amor de su vida. Y precisamente por salvar su amor y su matrimonio, ha tomado la decisión de mudarse a casa de sus hijos porque necesita que corra un poco el aire entre ellos», contaba la periodista señalada después de haberse puesto en contacto con el protagonista de la noticia.

Beatriz Cortázar en el programa ‘Y ahora Sonsoles’/ Atresmedia

A las palabras de Cortázar, Pilar Vidal añadía que no es la primera vez que sucede algo parecido en su relación, ya que ha resaltado que esta distancia ha ocurrido en otras ocasiones: «Estas idas y venidas las han tenido siempre. Joaquín es alguien que exige mucho en el amor, tiene un carácter muy fuerte», señalaba, añadiendo que esta temporada que pasará junto a su ex mujer y sus hijos tiene el único objetivo de conseguir que Torres «sane sus heridas cuanto antes».

Una dura época para Joaquín Torres

Tal y como él mismo reveló, la crisis matrimonial que está viviendo con Raúl Prieto está completamente ligada al difícil duelo al que se está enfrentando tras la muerte de su madre, el pasado 2 de marzo. Una pérdida que le está ocasionando una complicada situación psicológica que ha afectado por consecuencia a su relación sentimental: «Estoy muy triste. Me he quedado muy vacío y tengo mucho odio. Me estoy tratando con una psiquiatra, pero tengo mucho odio. No quiero estar odiando todo el día y por eso lo estoy trabajando», relataba en el programa presentado por Sonsoles Ónega.

Joaquín Torres en el programa ‘Y ahora Sonsoles’/ Atresmedia

Al fallecimiento de su madre hay que sumar el conflicto familiar que está protagonizando por el amplio matrimonio que poseían sus padres, algo que ha explicado al detalle en una reciente entrevista en la revista Semana, desvelando que su hermano Julio robó a sus progenitores tras encargarse de la administración de todas sus sociedades: «Les dejó en la indigencia absoluta», señalaba.

Por otro lado, el arquitecto también sufrió un aparatoso accidente de moto hace tan solo unos meses por el que se vio obligado a pasar por quirófano para someterse a una operación de más de ocho horas: «Deciros que gracias, gracias de verdad. Vuestro apoyo y vuestros mensajes me han servido muchísimo. No os contesto por razones evidentes», explicaba en sus redes sociales con un video desde la camilla del hospital.