Joaquín Torres confirma, entre lágrimas, su crisis matrimonial con Raúl Prieto

No son buenos momentos para Joaquín Torres. Hace tan sólo unos meses, el arquitecto comunicó que había sufrido un accidente de moto del que a día de hoy sigue arrastrando fuertes secuelas, y ahora, tal y como narró él mismo el pasado jueves desde el plató de Y ahora Sonsoles, su relación con Raúl Prieto se encuentra atravesando una fuerte crisis matrimonial. ¿El motivo? El difícil duelo al que se ha tenido que enfrentar tras la muerte de su madre, el pasado 2 de marzo.

De acuerdo con sus palabras, los estragos emocionales que le ha causado el fallecimiento de su progenitora le estaría pasando factura en su romance con el ex director de Sálvame. «Lo estamos pasando mal como pareja. Ahora mismo tengo que sanar yo y él es incapaz, ya no puede dar más. Llega un momento que cuando las cosas no funcionan de una manera adecuada… Es el amor de mi vida, pero ahora necesito curarme y todo lo demás es secundario», explicaba visiblemente emocionado en riguroso directo.

Torres ha confesado que siente mucho odio en estos momentos y que se está poniendo en manos de los profesionales para poder tratarse: «Estoy muy triste, muy triste. Me he quedado vacío. Y tengo mucho odio. Me estoy tratando con una psiquiatra, pero tengo mucho odio. No quiero estar odiando todo el día y por esto lo estoy trabajando. No puedo vivir con odio porque sé que traspasa al cuerpo y voy a tener una enfermedad», reconocía muy afectado.

Por otro lado, también manifestaba que estaba siendo muy egoísta, porque consideraba que debía priorizarse ante cualquier otra parcela de su vida en esta difícil situación para poder conseguir curarse: «Tengo que curarme yo para dar a mis hijos y a Raúl. En este momento estoy siendo egoísta, incluso con Raúl, que acaba de estrenar un programa. Le digo: ‘No me importa nada’», sentenciaba, haciendo hincapié en que estaba apenado por ello.

Conflicto familiar por la herencia

Al duro trance de la pérdida de su madre, su recuperación física y su crisis matrimonial hay que sumar el conflicto familiar en el que está sumergido por el amplio patrimonio que poseían sus padres. Y es que cabe recordar que, tal y como él mismo confesó a la revista Semana, su hermano Julio robó a sus progenitores, quienes confiaron en su hijo para que se encargara de la administración de todas las sociedades familiares. «Les dejó en la indigencia absoluta. Fui yo el que tuve que mantenerles. Les tenía que pagar yo los seguros médicos. Todo el patrimonio embargado…», apuntó en el medio citado.

«Hace tres años, ella me pidió ayuda para morirse. Me dijo que no tenían ni para comer y a partir de ahí se abrió un melón, porque yo me ofrecí a ayudarlos a gestionar sus bienes y mi hermano dijo que era todo suyo. Mi padre fue socio de Florentino Pérez y vende en bolsa un paquete por más de 12.000 millones de pesetas. Hoy, el patrimonio de Florentino, es de 1.900 millones de euros. Si mi padre hubiera tenido el dinero en el banco, tendría ahora una cantidad similar. No fue una mala gestión. Fueron engañados», concluyó acusando a su hermano de nuevo.