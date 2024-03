Joaquín Torres no está atravesando su mejor año. El 7 de diciembre del año pasado, el arquitecto sufrió un grave accidente de moto que le cambió la vida. Un problema que le obligó a estar durante varios días ingresado en el hospital e incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. A pesar de que han pasado casi tres meses, el marido de Raúl Prieto, creador y exdirector de Sálvame, continúa recuperándose. Sin embargo, estas últimas semanas han sido más complicadas de lo habitual, debido al grave estado de salud de su madre, que tristemente ha fallecido este sábado.

«Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor, y una parte de mí se ha ido junto a ella», ha comenzado escribiendo Joaquín, quien ha sido el encargado de desvelar a sus más de 500.000 seguidores esta trágica noticia. «Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor. Hoy estoy completamente roto anímicamente y físicamente. El vacío que ha dejado en mí es desolador, y lo ha arrasado todo», ha continuado diciendo. Cabe recordar, que la madre del arquitecto ha estado durante varios años haciendo frente a diferentes problemas de salud, condicionando así los movimientos de Joaquín, llegando incluso a modificar su luna de miel.

Joaquín Torres sufre la pérdida de su madre, que ha fallecido este 2 de marzo/ Gtres

«Sé que tengo que aprender a no verla, a no tocarla, a no oírla, a no olerla… Aunque sé que parte de su energía siempre estará conmigo. Me ha dejado tanto amor y un ejemplo de vida, que siempre será un legado que nada ni nadie podrá superar», ha afirmado. Además, ha querido agradecer el apoyo que recibe de sus seguidores cada día: «Quería haceros partícipes a todos de mi gran pérdida, y pediros un poco de paciencia para que yo vuelva a estar con vosotros», ha zanjado, aún conmovido por lo ocurrido.

Joaquín Torres en una fotografía con su madre/ Gtres

Asimismo, en homenaje a su madre, Joaquín Torres ha cambiado su fotografía de perfil en Instagram y se ha puesto una en la que aparece con la mujer que le dio la vida, ambos muy felices y con una discreta sonrisa dibujada en el rostro. Un momento muy delicado que estará atravesando junto a su marido, Raúl Prieto.

La última decisión de Joaquín Torres tras su accidente

“Fue el momento más doloroso físicamente de mi vida y, además, de una manera brutalmente clara. Percibí una ausencia absoluta de control y nunca más volveré a tenerla. La moto para mí es punto final”, ha confesado en una entrevista para Diez Minutos, dejando claro que no volverá a subirse nunca más en una moto.

A pesar de que ya han pasado varios meses, Joaquín aún sigue teniendo temor y es por ello, que prefiere no volver a moverse por Madrid, ciudad en la que reside junto a su pareja, la cual ha sido el apoyo fundamental durante todo este tiempo.