Joaquín Torres cuenta cómo evoluciona tras su aparatoso accidente

Joaquín Torres está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. El pasado 7 de diciembre, el conocido como el arquitecto de los famosos sufrió un aparatoso accidente. Mientras el iba conduciendo su moto un coche lo arrolló. Motivo por el que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital para que después de examinar su estado de salud. Ahora, días después de anunciar este revés ha reaparecido en las redes sociales, donde ha compartido con sus más de 550 mil seguidores cómo está evolucionando.

«He decidido hacer este vídeo porque estoy abrumado por la cantidad de mensajes de cariño y apoyo que estoy recibiendo tras mi accidente. Deciros que llevo ya nueve días aquí. Me operaron ayer. La operación fue de ocho horas. Fue muy compleja», ha comenzado diciendo postrado en la cama del centro sanitario en el que se encuentra. Afortunadamente, Torres ha asegurado que pese a la situación que atraviesa está «bien».

Joaquín Torres en una imagen de archivo / Gtres

«Agradecer desde aquí desde lo más profundo de mi corazón a la sanidad pública en general… Me emociona muchísimo hablar de esto porque he comprobado lo injustos que somos la población con este sector. Gracias de verdad a todos. De verdad, que vuestro apoyo y mensajes me han servido muchísimo. Un abrazo enorme repleto de gratitud», ha finalizado, mientras intentaba aguantarse las lágrimas.

Asimismo, el post ha ido acompañado de un escrito por parte de Joaquín Torres que va en la línea de lo anterior mencionado. «Querido amigos,

Este vídeo, sencillamente para agradeceros vuestro ánimo y cariño. Vuestros miles y miles de mensajes que os leo y que me emocionan.

Espero estéis todos bien y os mando un beso a todos», ha indicado.

Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de apoyo hacia el promotor inmobiliario. Destaca entre ellos el escrito de Marta Torné: «¡Mucha fuerza!», ha escrito la actriz. A estas palabras se han sumado otras tantas por parte de sus seguidores: «Te seguimos mandando abrazo fuerte desde Uruguay», «¡Mucho ánimo Joaquín. Cuidate mucho! Me alegro que ya estés operado.», entre otros.

El accidente de Joaquín Torres

Por la misma vía, Joaquín Torres reveló cómo se produjo el accidente. «El pasado lunes, cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje sin mirar y me arrolló. Los motoristas en Madrid somos transparentes», indicó en un primer momento. «He tenido un accidente muy farragoso donde ha podido ir a mayores», prosiguió narrando con un tono de voz débil. El marido de Raúl Prieto anunció así que tenía la pelvis rota por varios sitios y el antebrazo fracturado, sumado a una lesión pulmonar y de hígado. Además, explicó que ha querido abrirse en canal públicamente sobre cómo se encuentra para poder concienciar sobre el peligro que supone utilizar motos en la capital, «incluso teniendo los cinco sentidos puestos en la carretera».