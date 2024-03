Joaquín Torres da el último adiós a su madre junto a Raúl Prieto y otros rostros conocidos

Joaquín Torres está haciendo frente a un momento muy complicado. Tras varios meses recuperándose del trágico accidente de moto que sufrió, y que casi le cuesta la vida, el pasado 2 de marzo, el arquitecto compartió en sus redes sociales la noticia de que su madre había fallecido por diferentes problemas de salud. “Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor, y una parte de mí se ha ido junto a ella. Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor”, escribía roto de dolor en su cuenta. Después de varias semanas de duelo, Joaquín da el último adiós a la mujer de su vida, rodeado de todos sus seres queridos.

El fundador del estudio de arquitectura A-cero ha llegado a las inmediaciones de la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, Madrid, lugar en el que se está celebrando la misa funeral en homenaje de su madre, Joaquina Verez. Lo ha hecho acompañado de su marido, Raúl Prieto.

Varios minutos más tarde, sus dos grandes amigas, Belén Esteban y Terelu, también han acudido a mostrarle todo su apoyo al arquitecto.

A esta cita se espera que asistan todos sus hermanos, lo que podría provocar un serio enfrentamiento si Julio decide presentarse en la iglesia. «Con esto se pone fin a unos momentos muy duros y comienza el luto y el periodo para aceptar. Para mi padre era importante y por eso estamos aquí todos. No es el funeral que mi madre hubiera querido, pero mi padre si lo quería, por eso he intentado hacer lo que me pidió mi madre, complacer a mi padre en todo lo que pudiéramos», ha declarado Joaquín Torres en el programa de Sonsoles Ónega, a su llegada a la Iglesia.

Otra de las grandes amigas que se ha desplazado a despedir a la madre de Joaquín Torres ha sido Carlota Corredera.

Emma García también ha acudido a la Iglesia Madrileña.

Los dos problemas que afronta Joaquín Torres

Tras el fallecimiento de su madre, se ha producido un enfrentamiento entre Joaquín Torres y su hermano Julio. El arquitecto ha revelado en la revista Semana que sus padres pasaron de tener un patrimonio de más de 40 millones de euros a no tener prácticamente nada, teniendo que depender económicamente de sus hijos. «Arrebató todo el dinero a mis padres, dejándolos en la indigencia absoluta», aseguró Torres sobre su hermano.

«Mi hermano era una persona muy autoritaria, se hacía lo que él quería, siempre con gritos… Mi hermano iba dejando cada sociedad que se iba a cero, arruinada», expresaba en el programa de Sonsoles Ónega. «Mi madre me pidió que llegara hasta el final, que recuperara su patrimonio entre sus hijos, que no permitiese que Julio se quedase con todo», expresaba, dejando claro los problemas económicos que le han hecho enfrentarse a su hermano. Sin embargo, el fundador del estudio de arquitectura A-cero no está solo, ya que cuenta con el apoyo de sus otros dos hermanos, Mayte y Andrés.

Por otro lado, Joaquín también está sufriendo un distanciamiento con su marido, Raúl Prieto, con el que se casó en agosto de 2022. A pesar de que han dejado de vivir bajo el mismo techo, no hay ruptura emocional ni crisis con la pareja, simplemente ambos han decidido alejarse físicamente para permitir que el arquitecto reestructure su vida.

La carta de despedida de Joaquín Torres a su madre

«Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor y una parte de mí se ha ido junto a ella. Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor. Hoy estoy completamente roto anímicamente y físicamente. El vacío que ha dejado en mí es desolador y lo ha arrastrado todo. Sé que tengo que aprender a no verla, a no tocarla, a no oírla, a no olerla. Aunque sé que parte de su energía siempre estará conmigo. Me ha dejado tanto amor y un ejemplo de vida que siempre será su legado, que nada ni nadie podrá superar», escribía Joaquín Torres, mientras aseguraba que la pérdida de su madre era un duro golpe para él.