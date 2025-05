La familia Guillén Cuervo defiende a Cayetana tras su polémica con Amaia Montero

Desde que La Oreja de Van Gogh anunció la salida de Leire Martínez de la banda, los rumores sobre un posible regreso de Amaia Montero no han cesado. Sin embargo, a la espera de una confirmación oficial, Cayetana Guillén Cuervo, íntima amiga de la cantante, pareció adelantar la noticia durante su presencia en un evento el pasado mes de abril. «Ella me pidió que, por favor, no lo dijera a nadie, y no lo hice. Me dijo: Por favor, por mi ahijado. Ya sabéis que es la madrina de mi hijo Leo. Y no se lo conté a nadie», confesó. Como no podía ser de otra manera, sus palabras no tardaron en dar la vuelta a la red, ya que suponían una confirmación anticipada del esperado regreso de la artista de Irún al grupo musical.

En un intento de rectificar, Cayetana lanzó un comunicado explicando que su respuesta «fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siente hacia su amiga» y que «lamentaba profundamente que sus palabras hubieran provocado esta situación», añadiendo que tan solo recordó una conversación entre amigas y que ella no sabía cuándo ni cómo volvería Amaia a la música. Por su parte, la cantante no se ha pronunciado públicamente al respecto, pero una fotografía que publicó junto a Gonzalo Miró con un mensaje que muchos han interpretado como una indirecta a la intérprete (sumado a que se dejaron de seguir en Instagram) avivó las especulaciones sobre una posible ruptura de amistad.

Este 12 de mayo, con motivo de la celebración de los Premios Talía, Cayetana Guillén ha vuelto a ser preguntada por la polémica y, lejos de querer hablar en exceso, se ha limitado a decir que «prefiere ser cauta» y que no sabía nada sobre la fotografía que publicó Amaia con Gonzalo. Sin embargo, a pesar de querer mantenerse en un segundo plano, su familia no ha dudado en defenderla públicamente. Sin ir más lejos, en el evento mencionado, su hermano, Fernando Guillén Cuervo, tan sólo ha tenido buenas palabras para ella y para lo ocurrido. «Es una chica maravillosa, libre y luchadora […] La amistad que une a Cayetana y a Amaia viene de décadas. No tengo dudas de que lo que dijo Cayetana lo hizo para apoyar a su amiga. Dijera lo que dijera. Todos podemos meter la pata incluso desde la buena intención», sentenciaba.

Por su parte, Natalia Guillén Cuervo tampoco quiso perderse los galardones señalados, donde, al igual que Fernando, tampoco tuvo problema en hablar sobre el conflicto de su hermana y Amaia Montero. «Yo creo que eso ya está. Son amigas y supongo que se resolverá. Y desde luego todo pasó desde la inocencia. Porque Cayetana lo hizo con toda la mejor intención, desde el cariño que le tiene. No puedo entrar en más», concluía.