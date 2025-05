Recientemente hemos conocido que Amaia Montero prepara su vuelta a La Oreja de Van Gogh (LODVG). Así lo ha confirmado su íntima amiga Cayetana Guillén Cuervo frente a los medios a su llegada a los Premios Talía de las artes escénicas. Lo que ya se trataba de un secreto a voces ha terminado por confirmarse esta misma semana. Ante la reaparición de Montero, Cayetana ha confesado que la intérprete está viviendo estos momentos «bien e ilusionada, pero con mucha cautela».

También, gracias a la amiga de la cantante, hemos podido saber que esta decisión ya hace mucho que está tomada: «Lo sé desde hace tiempo, pero prometí que no diría nada. Me hizo jurarlo por mi hijo Leo, que es su ahijado», bromeaba la actriz. Más adelante, al darse cuenta de que había desvelado un secreto, dio marcha atrás y aseguró que todo había sido una confusión. Ahora dice que Amaia no volverá a su antigua banda.

Durante varios años, Montero se había apartado de los escenarios y había hecho una pausa en su trayectoria musical. Esta decisión fue tomada debido a unos problemas de salud. Después de recuperación, reapareció durante un concierto de Karol G en Madrid, para sorpresa de todos los allí presentes. Desde entonces, los rumores de una posible vuelta a LODVG no han dejado de sucederse, pero, ¿A dónde ha huido la intérprete de Jueves durante todo este tiempo?

El particular refugio de Amaia Montero

Sabemos que la vocalista es originaria del País Vasco y siempre ha encontrado en este punto de la geografía española el lugar perfecto para desconectar de su frenética profesión. Su particular refugio se encuentra en Irún, su ciudad natal. Se trata de una vivienda con todas las comodidades que brinda a Amaia la oportunidad de aislarse por completo de los frentes mediáticos que la rodean. Una casa familiar que se sitúa en una urbanización a las afueras del municipio vasco y en la que se ha instalado con su familia. A través de sus propias redes sociales, hemos podido descubrir cómo es el espacio al que la cantante ha huido en busca de tranquilidad y para volver a conectar con sus raíces y su propia esencia.

Entre colores neutros como el blanco, el gris y el beige, la cantautora ha levantado su propio hogar. Es una construcción abuhardillada que tiene unos grandes ventanales en el techo a través de los cuales la estancia se llena de luz natural. También cuenta con un gran sofá sobre el que descansar, este mueble va en línea con el resto de la casa y es de un color blanco roto muy acogedor.

Además cuenta con una habitación insonorizada, en ella la compositora se dedica a su gran pasión: la música. Llena de teclados, micrófonos e instrumentos y partituras para crear melodías, objetos entre los que Amaia se muestra feliz y satisfecha. Gracias a la parcela que rodea el domicilio con un extenso jardín y el entorno en el que se encuentra en inmueble, Montero y su familia cuentan con numerosos parajes naturales en los que relajarse y evadirse alejados del bullicio de Madrid.