Cayetana Guillén Cuervo sembró la polémica en la cena de nominados de la próxima edición de los Premios Talía. La actriz confirmó el regreso de su íntima amiga Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Días después, la intérprete de Darte Mi Vida ha reaparecido en redes sociales para lanzar un significativo mensaje que se ha llenado de comentarios debido a su situación con la hija de Gemma Cuervo.

La comentada publicación de Amaia Montero

El pasado 21 de abril, Guillén Cuervo confirmó lo que era un secreto a voces desde la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh: el regreso a la banda de su primera vocalista. «Yo lo sé desde hace mucho. No dije nada en casa, ella me pidió que, por favor, no se lo dijera a nadie. Ella está muy bien y muy ilusionada, lo van a petar», dijo.

Sin embargo, sus palabras tuvieron mucha más trascendencia mediática de lo que ella misma hubiera imaginado ya que pensó que se trataba de una noticia ya confirmada. Tras ello, Amaia Montero (que es madrina del hijo de la actriz) decidió dejar de seguirla en redes sociales. Un movimiento con el que la artista mostró su malestar.

Fue por ello que Cayetana se vio en la necesidad de mandar un comunicado público para pedir perdón a su íntima amiga por haber desvelado su mejor secreto guardado: «Quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención. Durante la fiesta de nominados de los premios Talía, mientras atendía a los medios de comunicación, la periodista me comunicó: «Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a la Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia. Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo. Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón».

Ver esta publicación en Instagram

La última en pronunciarse tras la polémica ha sido Amaia Montero. La artista, que siempre se ha mostrado muy prudente a la hora de hablar sobre su posible regreso a La Oreja de Van Gogh, ha reaparecido en redes sociales con un significativo mensaje. «No te puedes imaginar cuánto echo de menos nuestras conversaciones», ha escrito junto a una imagen con su mascota.

Tras ello, su publicación se ha llenado de comentarios a la artista en referencia a la polémica con Cayetana Guillén Cuervo: «No te enfades con tu amiga Cayetana, debe estar preocupadísima» o «Las amigas están para lo bueno y para lo malo».