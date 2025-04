Cayetana Guillén Cuervo confirmó el regreso de su íntima amiga Amaia Montero a ‘La Oreja de Van Gogh’. Fue en la alfombra roja de los premios Talía donde, con inocencia, la actriz confirmó orgullosa lo que entendió como afirmación por parte de una periodista que le preguntaba por la vuelta de Amaia al grupo con el que saltó a la fama. Feliz y casi liberada por poder hablar con libertad lo que llevaba meses ocultando, la artista se explayó ante la prensa asegurando que es algo que sabe de hace tiempo y que había prometido no contar. Yo lo sé desde hace mucho. No dije nada en casa, ella me pidió que, por favor, no se lo dijera a nadie. Ella está muy bien y muy ilusionada, lo van a petar», confesó.

La información ha corrido como la pólvora en un momento en el que, tras el debut de Leire en solitario, la expectación sobre qué pasará con Amaia y el grupo es total, y aunque los fans aplauden felices la noticia, esta inesperada confirmación ha puesto en jaque los planes que Sony, la discográfica de la banda, tenía para la vuelta de la cantante. Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, las palabras de Guillén Cuervo han supuesto que Sony Music pise el acelerador para anunciar (o en este caso confirmar de manera oficial) la vuelta de la vocalista al grupo.

Un plan in extremis que nada tiene que ver con lo que tenían pensado, ya que según confirman fuentes de toda solvencia a este medio, estaba previsto que el anuncio fuera por todo lo alto, con una convocatoria de prensa y un evento a la altura de lo que muchísimos fans llevan años y años esperando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

El esperado regreso de Amaia Montero a su grupo

La vuelta de Amaia Montero a ‘La Oreja de Van Gogh’ ha copado numerosos titulares desde que la de Irún reapareciera en el escenario del Santiago Bernabéu el pasado mes de julio junto a Karol G. Visiblemente emocionada, en los días posteriores la intérprete de Darte Mi Vida confirmó su regreso a la música y a los escenarios, pero en solitario y sin la banda con la que empezó a despuntar en la industria musical.

Sin embargo, a medida que han pasado los meses y tras la salida de Leire Martínez del grupo de pop rock español, los rumores sobre el regreso de Amaia a LODVG han sido cada vez mayores. De hecho, Guillén Cuervo, que es íntima amiga de la artista, ha dado más detalles sobre el futuro de la cantante con sus ex compañeros. La actriz ha dicho que Amaia está «muy ilusionada» aunque «prefiere ir con cautela» debido a la repercusión que tendrá en los medios, tal y como ocurrió cuando interpretó Rosas con La Bichota: «Está muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa, España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar».

Amaia Montero, con su antigua banda. (Foto: Gtres)

Otra de las reacciones que se espera tras el comunicado de Sony Music es la de Leire Martínez que recientemente dejó claro debido a los rumores de la reunión de los integrantes del grupo que empezó, que «no lo sabía», aunque «no era tonta y lo sospechaba», por lo que en cierta medida se sentía «traicionada» por las personas con las que ha compartido carrera durante casi dos décadas.