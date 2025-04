Cayetana Guillén confirma el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Me eché a llorar"

Primero fueron los rumores y más tarde la confirmación. Es una realidad que Amaia Montero regresa a la música por todo lo alto después de un tiempo alejada, pero no sólo eso, sino que vuelve a La Oreja de Van Gogh, el grupo que le catapultó hacia el éxito. Ahora, Cayetana Guillén ha reaparecido y ha desvelado el secreto mejor guardado de su gran amiga.

En el marco de los premios Talía 2025, Guillén ha hablado sobre este nuevo paso al frente de la intérprete de Quiero ser. Ha asegurado que ella es conocedora de que Amaia regresa a la banda desde «hace mucho». «Le prometí no decirlo. No lo dije ni en casa», ha añadido.

Cayetana Guillén en un evento. (Foto: Gtres)

«No se lo dije a nadie, ella me lo pidió por favor: Me dijo: ‘Por favor, por mi ahijado’, que ya sabéis que es la madrina de mi hijo», ha añadido, orgullosa. Además, ha confesado lo que significó para ella que Montero vuelva a sus orígenes musicales. «Yo me eché a llorar al teléfono. Me dijo que me lo iba a contar, pero que no dijera nada. Cada vez que me preguntabais, yo lo sabía y estoy muy contenta», ha relatado. Al mismo tiempo ha detallado cómo se encuentra la artista. «Ella está muy bien, está ilusionada, pero con mucha cautela. Está agradecida al amor que todo el mundo siente por ella. Lo van a petar», ha indicado.

¿Rivalidad de Amaia y Leire?

En 2007, Amaia Montero tomó la decisión de abandonar el grupo y fue entonces cuando Leire Martínez se convirtió en su sustituta. Durante todos estos años siempre se ha comentado que ha habido cierta rivalidad entre las artistas, pero nada más lejos de la realidad. «Amaia nunca me ha dicho nada jamás de Leire, nada y tampoco me gusta especular de algo que no tengo información», ha comentado Cayetana. «Seguramente ellas sean ajenas a muchas cosas de las que se hablan», ha añadido.

Amaia Montero en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

Fue a principios de abril cuando se anunció el regreso de Amaia a la formación musical. «Este año va a haber nuevo CD de La Oreja de Van Gogh. Y claro, ¿Quién canta? Amaia Montero. Habrá canciones nuevas, antiguas, de todo. Están grabando», explicó David Insua en Tentáculos, el formato presentado por Carlota Corredera.

El año que lo cambió todo

El año 2007 significa un antes y un después en la vida de Amaia Montero. Por aquel entonces, la artista tomó la decisión de dejar La Oreja de Van Gogh, banda musical que nació en 1996. «Queríamos contaros que hace unas semanas Amaia decidió no continuar con nosotros en La Oreja de Van Gogh para comenzar su carrera en solitario. Desde que hemos sabido de esta decisión hemos sentido mucha tristeza, no solo por los motivos musicales evidentes, sino también por todos los años y experiencias vividas y por vivir. Sin embargo y, aunque quisiéramos que Amaia siguiera con nosotros, le deseamos toda la suerte del mundo en la nueva etapa que ha decidido tomar», se pudo leer en la misiva.

Amaia Montero en un evento. (Foto: Gtres)

Poco después, la cantante inició su carrera musical en solitario tras haber pertenecido durante más de una década a La Oreja de Van Gogh. Su primer álbum lo lanzó en noviembre de 2008 bajo el nombre de Amaia Montero y fue todo un éxito.