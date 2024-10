Leire Martínez ya no forma parte de La Oreja de Van Gogh. Después de 17 años formando parte de la banda musical sus caminos se han separado. Así lo anunciaron a través de un comunicado. «Queríamos contaros que hace unas semanas Amaia decidió no continuar con nosotros en La Oreja de Van Gogh para comenzar su carrera en solitario. Desde que hemos sabido de esta decisión hemos sentido mucha tristeza, no solo por los motivos musicales evidentes, sino también por todos los años y experiencias vividas y por vivir. Sin embargo, y aunque quisiéramos que Amaia siguiera con nosotros, le deseamos toda la suerte del mundo en la nueva etapa que ha decidido tomar», se pudo leer en la misiva.

Tras este inesperado movimiento por parte del grupo pop, todas las miradas volvieron a posarse en Amaia Montero, quien fue su vocalista originaria de 1996 a 2007. Sobre lo ocurrido ha hablado su gran amiga Cayetana Guillén Cuervo.

Cayetana Guillén Cuervo en un acto. (Foto: Gtres)

La actriz ha acudido a la premiere de Rita y tras posar ante los medios de comunicación ha atendido a la prensa que aguardaba su llegada. Al ser preguntada por Amaia Montero ha indicado que «está bien». «Está con fuerza, contenta por el amor que le ha mostrado España entera, que refuerza sus ganas de vivir», ha añadido orgullosa. Al mismo tiempo ha hecho hincapié en que sobre los proyectos profesionales de la cantante no sabe nada. «Lo que le haga feliz a ella, me hace feliz a mí», ha continuado sin entrar en más detalles.

Amaia Montero se pronuncia

Después de optar por el silencio, Amaia Montero intervino en TardeAR para expresar cómo se sentía, dado que su nombre vuelve a la actualidad tras señalarse que podría regresar al grupo. «Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero», dijo en un primer momento. «Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia! ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Yo no he estado dos años en las Bahamas tomándome un respiro. Sabéis de donde vengo. Estoy muy cabreada», explicó.

Amaia Montero y Karol G. (Foto: Redes Sociales)

Por otro lado, cuando fue preguntada expresamente sobre los rumores de su vuelta se mostró muy tajante. «¡Eso es lo que yo me pregunto! Es una locura», indicó.

Las palabras de Leire Martínez

Por otro lado, Leire Martínez también se pronunció tras conocerse que dejaba La Oreja de Van Gogh. «Si digo que estoy bien o mal, seguro que… Bueno. No me quería quedar en casa y ahora no quiero hablar más de eso», comentó en el programa Biba Zuek de la radio televisión vasca, ETB.

Leire Martínez en un concierto de La Oreja de Van Gogh. (Foto: Gtres)

«No quiero hablar de ese tema, ya llegará el momento. Ahora necesito tranquilidad para reflexionar y organizarme, pero ese momento llegará. Será un momento difícil», añadió. Además, también dio su opinión sobre la posibilidad de que Amaia Montero regrese a la formación musical. «No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. ¿Y, yo qué?», fueron sus palabras.