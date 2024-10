Al tiempo que Amaia Montero ha hablado sobre su vuelta o no a La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez se ha vuelto a pronunciar, esta vez durante su participación en el programa Biba Zuek de la radio televisión vasca, ETB. «Si digo que estoy bien o mal, seguro que… Bueno. No me quería quedar en casa y ahora no quiero hablar más de eso», ha dicho muy emocionada. «No quiero hablar de ese tema, ya llegará el momento. Ahora necesito tranquilidad para reflexionar y organizarme, pero ese momento llegará. Será un momento difícil», ha añadido.

Sobre la posibilidad de que Amaia vuelva a la formación, Leire se ha mostrado de lo más tajante. «No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. ¿Y, yo qué?», han sido sus palabras.