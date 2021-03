El domingo se ha torcido un poco para Ana Obregón al leer una noticia que nunca le habría gustado conocer. Ha muerto a los 61 años Josep Baselga, el prestigioso oncólogo que trató a Álex Lequio en los primeros meses nada más diagnosticarle el cáncer, según ha recogido el periódico La Vanguardia. Fue en el conocido Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde la familia pasó una larga temporada buscando la cura para su hijo.

El médico catalán era una eminencia en el campo de la oncología, pero tuvo la mala suerte de padecer una neurodegenerativa llamada Creutzfeld-Jacobs, un trastorno cerebral que provoca demencia. El propio Alessandro Lecquio (padre) habló maravillas de él cuando lo escogieron como persona responsable del tratamiento de su hijo: «Por su edad hemos preferido que esté en las mejores manos y las mejores manos encima son las de un español, Josep Baselga, algo que debería enorgullecernos». Lamentablemente, su fallecimiento era cuestión de tiempo y nada más enterarse de su diagnóstico se encerró en su casa de La Cerdaña para pasar el máximo tiempo posible con sus seres queridos.

«Te fuiste a USA porque en España no había dinero para investigar el cáncer. Has salvado miles de vidas de enfermos de cáncer en todo el mundo. Fuiste el gran apoyo de Aless y mío durante su enfermedad. Gracias», ha escrito emocionada la actriz, acompañando el texto con el emoji de un corazón roto. Esta triste noticia llega 10 meses después de la desaparición de Álex Lequio.

Y si Alessandro Lecquio elogió la figura del oncólogo que trató a Álex, Ana Obregón no se quedó atrás. En una entrevista con la revista ‘Hola’ explicó por qué eligió a este médico y no a otro: «Cuando estás tratando con un tipo de tumor como el de mi hijo, el tiempo es vida. Entonces me acordé que Pepe Baselga, el oncólogo que hasta hace muy poco dirigía ese hospital, era amigo de mi padre. No tenía su móvil y moviendo cielo y tierra logré que alguien le diese el mío. Y a las siete de la mañana del día siguiente, el doctor ya me estaba llamando. Tras contarle lo que habían diagnosticado a mi hijo, me dijo: Haced las maletas y tráelo en el acto», comentaba.

Entre los méritos curriculares de Baselga destaca el haber sido director médico del mencionado centro neoyorquino entre 2013 y 2018, así como director del servicio de oncología del hospital Vall d’Hebron de Barcelona entre 1996 y 2010. Para reconocer su labor pionera en el avance de la cura para el cáncer, la Generalitat de Cataluña le otorgó junto a los doctores Manel Esteller y Joan Massagué el XXVIII Premio Internacional Catalunya por su «revolucionaria tarea, especialmente en la investigación oncológica, que contribuye significativamente al avance de la biomedicina a nivel mundial».

Fechas tristes para Ana Obregón

El pasado día 13 de marzo se cumplieron diez meses desde que Álex Lequio nos dijera adiós mucho antes de lo que le tocaba. El pasado jueves, la bióloga cumplía 66 años. No era un cumpleaños más sino el primero en el que no podía abrazar a su primogénito. Normal que no estuviera para celebraciones de ningún tipo y así se encargó de publicarlo en su cuenta de Instagram con un mensaje que caló en lo más profundo del alma: «Hoy es el cumpleaños más triste de mi vida, y así serán todos. Solo me hace ilusión pensar que cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez».