Ana Obregón vive un día tremendamente difícil. Cumple 66 años pero lo hace sin ningunas ganas de celebrar. Su vida se apagó el pasado 13 de mayo de 2020 con el fallecimiento de su hijo y desde entonces nada ha vuelto a ser lo que era. Así se ha encargado de contarlo ella a través de sus redes sociales y escasas apariciones públicas. Y así lo sigue dejando claro en una fecha que a priori debería ser feliz. Pero cuando un hijo se va antes de tiempo, solo queda un vacío imposible de llenar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

La actriz ha publicado el enésimo recuerdo a la figura de su hijo Álex. No podía faltar en su aniversario. El dolor es tan grande que todavía quema y, aunque poco a poco vaya saliendo hacia delante. Por supuesto que no habrá ninguna celebración, ya se encargó de anunciarlo. Lamentablemente, la única cosa que le hace feliz es que «cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez». Una sentencia demoledora que Ana Obregón ha escrito en el post que ha subido por su cumpleaños.

Ana ha querido recordar la última felicitación que le hizo Álex. Fue un día como hoy de hace dos años. El empresario llevaba un año luchando contra el cáncer y se mostraba feliz por hacer algunos avances. En la imagen se ve a ambos tan unidos como siempre y muy alegres. Ni en el peor de los sueños pensaban que tan solo un año después iban a estar en la habitación de un hospital del que Lequio nunca saldría con vida.

«Cómo es la vida…Este Post lo subiste el año antepasado el día de mi cumple. Después de un año de luchar contra el cáncer de una forma ejemplar todo parecía ir bien. Estabas tan contento de tener barba!!! Decías : -Mamá por lo menos seguimos aquí-«, escribe Obregón. Conforme avanzaba el texto, las líneas se iban volviendo más amargas: «Fue el cumpleaños más feliz de mi vida porque habías vuelto a nacer. El año pasado no lo celebrábamos, estábamos los dos solos en el hospital del que nunca saliste. No pudo ser. No seguimos aquí , ni tú ni yo».

Hoy es el mas triste de sus sesenta y seis años y así se ha encargado de confesarlo: Hoy es el cumpleaños más triste de mi vida, y así serán todos. Solo me hace ilusión pensar que cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez. Gracias de corazón por todas vuestras felicitaciones , vuestro cariño acaricia mi alma. #gracias #cumple #alessforever 💔💔», ha concluido.

Pese a la tristeza que la invade, Ana Obregón tiene motivos para sonreír. Uno es que su talento sigue premiándose y cerca de cumplir 70 su influencia en cine y televisión continua latente: en los próximos días recibirá el Yago de Honor 2021, un galardón creados en 2015 que reivindican de algún modo de los olvidados en los Goya, la gran fiesta del cine español. Un bonito gesto que supone una gran alegría para la madre de Álex Lequio en sus meses más duros.

Aunque su última película es de 2017 (‘Santiago Apóstol’), no podemos esperar a volverla a ver donde merece estar: en la pantalla grande recibiendo todo nuestro amor.@anitaobregon, te queremos. El próximo lunes, nuestro merecidísimo Yago de Honor es para ti. pic.twitter.com/CywrchWIBf — Premios Yago (@premios_yago) March 15, 2021

La organización de los trofeos explicaba así la elección de Obregón: «Esta queridísima profesional de nuestro cine y televisión, ha rodado con directores como Vicente Aranda o Fernando Colomo. Tras trabajar en Estados Unidos o protagonizar series míticas como 0Ana y los siete0 (2002), su carisma la ha llevado a ser un rostro familiar, apreciado por todos los españoles. Por su valentía y personalidad, los Yago le hacen entrega de su estatuilla más emotiva, cargada de cariño».

Muchas felicidades, Ana.