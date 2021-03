Hoy se cumplen 10 meses del fatídico desenlace de Álex Lequio. La muerte del joven empresario dejó rota de dolor a muchísimas gente, especialmente a Ana Obregón. Y es que no hay nada más doloroso para una madre que perder un hijo. Es perfectamente entendible que ella haya confesado que su corazón «dejó de latir» cuando se marchó su hijo para siempre. Algo parecido sucede con la novia de Álex, Carolina Monje. Con un perfil mediático mucho menor, la modista ha superado el duro duelo a su manera.

Ambas son las mujeres que daban sentido a la vida de Álex. El motor de su vida. Sus almas se resquebrajaron en dos el pasado 13 de mayo. Por delante tenían unos meses durísimos en los que conseguir afrontar semejante duelo parecía una cuesta arriba demasiado empinada. Pero lo imposible solo tarda un poco más. Ahora, ambas han retomado sus carreras y empiezan a recoger buenas noticias por ello.

Ana Obregón va a recibir un premio que reconoce su trayectoria. Se trata del Yago de Honor 2021, unos galardones creados en 2015 que buscan ‘acordarse’ de algún modo de los olvidados en los Goya, la gran fiesta del cine español. Un bonito gesto que supone una gran alegría para la madre de Álex Lequio en sus doce meses más duros.

✨YAGO DE HONOR✨ Ana Obregón. No podía ser de otra manera. pic.twitter.com/jyuTHVgAXj — Premios Yago (@premios_yago) March 9, 2021

La organización de los Yago de Honor ha explicado el porqué de la elección de Ana: «Esta queridísima profesional de nuestro cine y televisión, ha rodado con directores como Vicente Aranda o Fernando Colomo. Tras trabajar en Estados Unidos o protagonizar series míticas como 0Ana y los siete0 (2002), su carisma la ha llevado a ser un rostro familiar, apreciado por todos los españoles. Por su valentía y personalidad, los Yago le hacen entrega de su estatuilla más emotiva, cargada de cariño».

La propia madre de Álex Lequio ha ido mostrando su duelo en redes sociales. Estos meses atrás no ha habido uno que no recuerde a su hijo con alguna publicación cargada de sentimientos. La última tuvo lugar hace un par de días. En ella reflexionaba sobre un truco que aprendió en ‘Memorias de África’ con Meryl Streep para no sufrir tanto, que era pensar que siempre podría ocurrir algo peor. Así transformaba el dolor en agradecimiento, pero después confesaba que ella era incapaz de aplicarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Algo parecido sucede con Carolina Monje. La novia de Álex Lequio ha preferido llevar su duelo alejada de los medios de comunicación, sin conceder entrevistas y dejándose ver poco. Se sabe que hace unos meses desconectó con un viaje a Tulum (México) y que desconectaba de la rutina con el yoga. Carolina se ha volcado en su trabajo como diseñadora de moda y tiene una muy buena noticia que dar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CAROLA MONJE (@carolamonje.es)

La que fuera novia de Álex Lequio ha presentado su nueva colección de ropa en Barcelona. Se ha refugiado en su trabajo y ahora estos meses de dolor pero de trabajo dan sus frutos. Tanto Ana Obregón como ella van saliendo poco a poco del profundo bache en el que les sumió la pérdida de Álex. La vida sigue, muy a su pesar.