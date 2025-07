El color de las etiquetas de la ropa en rebajas no es casualidad: lo que las tiendas no te cuentan y debes saber

Las etiquetas de Zara te cuentan una historia que debes saber, en especial estas rebajas debes fijarte en ellas al máximo. Es el momento de aprovechar cada euro para prepararnos para la temporada que llega y obtener las mejores prendas y complementos del momento. Sobre todo, cuando estamos ante unas etiquetas que acabarán de darnos más de una sorpresa inesperada. Con noticias que pueden acabar siendo las que nos golpearán de lleno en estos próximos días en los que cada euro cuenta.

Podemos descubrir la calidad de las prendas y el tipo de descuento que tienen. Cometemos algunos errores que pueden ser más o menos graves, pero siempre estarán pendientes de una situación que puede acabar siendo lo que marque nuestras compras. Las rebajas siempre es un momento en el que empezamos a pensar en un futuro en unas prendas y complementos que pueden llegar de todas partes, pero siempre desde el punto de visto de algunas novedades que pueden ser esenciales. Es hora de apostar claramente por unas piezas que nos pueden llevar a conocer un poco mejor los secretos de Zara.

Lo que las tiendas no te cuentan y debes saber

Las rebajas son el momento del año que nos invita a comprar más por menos. Es cuando empezamos a descubrir una serie de prendas y de complementos que nos pueden ser especialmente útiles. Siendo los básicos de unas jornadas en las que la actividad acabará siendo una tendencia a tener en consideración.

Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos descubrir un código secreto entre las tiendas que puede afectarnos más de lo que nos imaginaríamos. Es hora de dejar salir una serie de novedades que pueden establecerse como un plus de buenas sensaciones.

Las tiendas no te cuentan sus secretos de organización y lo hacen de tal forma que quizás hasta el momento no pensabas que podrías obtener de una manera realmente sorprendente. Por lo que, quizás hasta el momento, no sabíamos que tendríamos que fijarnos un poco más en las etiquetas de las prendas que necesitamos y que tenemos ya fichadas.

Nos están dando una información valiosa que quizás hasta el momento no tenías tan en cuenta, pero ahora que cada euro cuenta y el presupuesto para ropa y complementos puede ser menor, toca centrarse en ellas.

Las etiquetas de ropa en rebajas tienen este color

Marcas como Zara tienen una serie de códigos en las etiquetas que hace más fácil la localización y clasificación de las prendas de ropa. De esta manera se puede conseguir aquello que necesitamos con menos esfuerzo, en especial para los dependientes, pero también para los clientes.

Tal y como nos explican desde Look: «Desde el Instagram de Carmeron, autora del blog Devil wears Zara, se ha intentado desvelar el mensaje oculto que se encontraba tras esas figuras geométricas, pues había quienes pensaban que hacían referencia a la talla. “¿Nos manda Amancio mensajes cifrados? El otro día hablaba con una amiga de la “leyenda urbana” de que las etiquetas de @zara vienen con un cuadrado, círculo o triángulo invertido en función de cómo talla la prenda en cuestión. Algo que ya me habíais comentado algunas de vosotras, pero sobre lo que no hay explicación oficial (si es que tiene que haberla). Rebuscando en el armario entre mis últimas compras zareras veo que aparecer, aparecen…. ¿Debemos aprender este nuevo código para acertar con la talla si o si? Porque yo, que todavía me cuesta entender la etiqueta de lavado de la ropa, no sé si estoy preparada para ello 😝 ¿Teoría acertada o simple código interno?”, aseguraba Carmeron. Sin embargo, nada más lejos de la realidad y ahora te explicamos cuál es el verdadero significado de estos mensajes, que nada tienen que ver con lo subliminal o misterioso. Fueron algunas de las dependientas de la firma perteneciente a Inditex, las que quisieron sacarnos de dudas, gracias a varios posts en los que explicaron lo que se encuentra tras esas figuras geométricas. “Cada símbolo indica la sección de la prenda! Triángulo 🔺es Trafaluc, Círculo ⚫️ es Woman y Cuadrado 🟦 es Basic”. Se trata de una manera de facilitar el trabajo a las dependientas a la hora de colocar cada prenda, pues con solo un vistazo ya saben donde tiene que ir la ropa. Sin embargo, no toda la lleva. “Si la etiqueta no tiene ninguno de los 3 símbolos es porque es de punto y puede estar colocada en cualquiera de las tres secciones…eso sí, hay veces que sí que hay prendas de punto específicas de cada sección”, aseguraba una clienta de la firma, que produce más de 450 millones de piezas al año».