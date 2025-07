José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo viven uno de sus momentos más dulces como matrimonio. El pasado 3 de julio, el regidor de Madrid y su mujer dieron la bienvenida a Lucas, su primogénito, que ahora tiene toda la atención de sus padres. Pocos días después de su nacimiento, el político y la analista de datos recibieron el alta del Hospital Nuestra Señora del Rosario y se fueron directamente a su domicilio, donde preparan el bautizo del menor, que tendrá lugar el próximo 18 de julio en la finca de los abuelos maternos de Teresa, El Canto de la Cruz, donde además se celebró el convite de su boda.

Sus primeros días como padres primerizos

El regidor de Madrid estaba «resignado» en el amor hasta que conoció a Teresa, la mujer de su vida y con la que no dudó en dar un paso más en su relación. Prácticamente desde sus comienzos, tuvieron claro que el fin de su unión era formar un familia. Poco tiempo después de su enlace matrimonial, que tuvo lugar en abril del 2024, la pareja anunció que esperaba su primer bebé. Una noticia que ponía el broche de oro a su historia de amor.

José Luis Martínez-Almeida. (FOTO: REDES SOCIALES)

Para el político del Partido Popular, la paternidad era un sueño pendiente. Desde el primer momento -aunque es muy discreto a la hora de hablar sobre su vida privada- no pudo ocultar su felicidad y por ello mismo se ha pronunciado sobre esta etapa en varias ocasiones. La última de ellas a la salida del centro médico donde su esposa dio a luz. «Todo está fenomenal, el niño está fenomenal, la madre es increíble, ha salido todo muy bien y muy agradecidos (…). Es indescriptible la sensación, no te salen las palabras. No tienes palabras. Teresa está bien y tiene una fortaleza increíble», dijo.

Para vivir al cien por cien esta etapa, el alcalde ya avisó hace unos meses que «por convicción» haría uso de su permiso de paternidad. Un total de seis semanas para estar al lado de su mujer y del recién nacido. «Ya me fui dos semanas de viaje de novios y no pasó nada. Y ahora, cuando toque coger la baja por paternidad, por supuesto, la cojo no solo por imperativo legal sino, sobre todo, por convicción. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida, que no debe perder uno un segundo (…). Mi orgullo es que yo soy la cabeza de un equipo, liderado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, un equipo que ha demostrado que hacen un trabajo extraordinario», dijo.

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo. (Foto: Gtres)

Tal y como prometió, Almeida no se ha separado ni un segundo de su familia y, ahora, ha sido captado junto a Teresa y el pequeño Lucas paseando por las inmediaciones de su casa. La revista Diez Minutos ha sido la encargada de sacar a la luz las primeras imágenes del matrimonio tras convertirse en padres. En todo momento, el alcalde y su mujer no perdieron de vista al menor, que fue en brazos de su madre mientras que el regidor llevaba el carrito de lo más sonriente.