Ya hay fecha para el bautizo de Lucas, hijo del alcalde de Madrid y su esposa. Pocas semanas después de su nacimiento el pasado 3 de julio, Lucas será bautizado en la misma finca en la que sus padres celebraron su boda, El Canto de la Cruz, en Colmenar Viejo, a unos 30 km del centro de Madrid. Una finca propiedad de la familia de la novia, en concreto, de su abuela paterna, la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias y de Íñigo Moreno de Arteaga.

Será el próximo 18 de julio, apenas dos semanas después de su nacimiento. La ceremonia se va a desarrollar en la capilla de la finca, en la más estricta intimidad y con la asistencia de familiares y amigos. Una ceremonia privada y mucho más reducida que el enlace del matrimonio, al que asistieron rostros conocidos del panorama nacional y de la realeza.

Juan Urquijo entrando en el domicilio de su hermana Teresa y Almeida. (Foto: Gtres)

Al bautizo no faltarán los padrinos que la pareja ha elegido para su primer hijo. Se trata de Leticia, sobrina de Martínez-Almeida, y de Juan, hermano de Teresa Urquijo. Lo que no se sabe es si le acompañará Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina.

La incógnita de Irene Urdangarin

La nieta de los Reyes Juan Carlos y Sofía mantiene desde hace algún tiempo una relación con el cuñado del alcalde. Una relación discreta que ambos han sabido llevar a pesar de la distancia -Irene estudia fuera de España- y que, según ha trascendido, avanza a buen ritmo, aunque sin planes concretos por ahora. Probablemente debido a la juventud de ambos. Eso, las familias de los dos se conocen de siempre y desde comenzara su romance sí que ha trascendido que han estado juntos en algunas citas familiares. Por ejemplo, Juan acudió a un almuerzo con la Reina Sofía por el 19 cumpleaños de Irene.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en Madrid. (Foto: Gtres)

Por el momento no hay confirmación oficial sobre la posible presencia de Irene Urdangarin en el bautizo de Lucas Martínez-Almeida, sobre todo porque hay que tener en cuenta de que se va a tratar de una celebración íntima y familiar, reservada al círculo más cercano. Esto no excluye a Irene de manera categórica, pero es cierto que desde que se conociera la noticia del nacimiento del hijo del alcalde y Teresa Urquijo no hemos visto a Irene Urdangarin visitando a la pareja ni en compañía de Juan.

Juan Urquijo en el Hospital Universitario Señora del Rosario. (Foto: Gtres)

La sobrina de Felipe VI terminó las clases hace casi un mes y, a pesar de esto, no hay constancia de sus planes ni ha trascendido dónde o qué está haciendo. Algo que contrasta con las visitas de Juan a su sobrino. El joven estuvo tanto en el hospital como en casa de la pareja hace unos días y está encantado con este nuevo papel como tío y futuro padrino. Ahora solamente queda esperar a ver si finalmente Irene acude o no al bautizo la próxima semana, aunque algunas fuentes dan por hecho que no estará en El Canto de la Cruz.