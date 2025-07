La infanta Sofía se estrena en Marín en el gran día de Leonor y Letizia sorprende con ‘look’ marinero

Día de grandes emociones para la Familia Real. Los Reyes don Felipe y doña Letizia, acompañados por la infanta Sofía, se han trasladado hasta Marín para acompañar a la princesa Leonor en su despedida de la escuela naval, al igual que hicieron el pasado año en Zaragoza.

Un adiós a unos meses intensos de formación para la heredera, no solamente en este centro, sino también a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano y de la fragata Blas de Lezo, que han dejado una importante huella en la vida de Leonor. El próximo año le queda pasar por el Ejército del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia, como última etapa de su instrucción.

La princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín. (Foto: Gtres)

Aunque ni los Reyes ni la infanta Sofía estuvieron cuando Leonor ingresó en Marín en agosto de 2024 -la princesa ya era mayor de edad-, no han faltado a esta ceremonia de entrega de despachos, en la que la princesa se ha convertido en alférez de fragata y ha recibido una nueva condecoración de manos de su padre: la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco.

El look de la Reina Letizia

Para esta jornada, la Reina Letizia ha apostado por un favorecedor vestido en un intenso tono azul. Un claro guiño al escudo de la princesa de Asturias y al color del mar. Se trata de un modelo largo con ribetes en blanco y volantes, que ha combinado con unas sandalias de tacón cuadrado y bajo de Hugo Boss que ya ha llevado en otras ocasiones.

Los Reyes en la Escuela Naval de Marín. (Foto: Gtres)

El estreno de la infanta Sofía

Aunque en esta jornada la princesa Leonor ha sido la gran protagonista, la infanta Sofía también ha acaparado parte de la atención. La hija menor de los Reyes reapareció en público este martes en una audiencia de los Reyes en Zarzuela, pero su presencia no estaba anunciada hasta hoy. Sofía lleva varias semanas de vacaciones, desde que finalizara las clases en el Atlantic College de Gales, pero no ha participado en ningún acto, ni tampoco se la ha visto en público.

Para ella ha sido la primera vez que ha pisado la Escuela Naval de Marín de manera oficial, ya que el pasado año no acompañó a la princesa Leonor y a los Reyes en este mismo acto, cuando la heredera aún no había empezado su instrucción en la Armada. No obstante, Sofía estuvo en Marín en octubre, cuando visitó a Leonor por su cumpleaños antes de volver a Gales.

La infanta Sofía en Marín. (Foto: Gtres)

La infanta ha apostado por un estilismo sobrio, como suele ser habitual en los actos en los que su hermana es protagonista. Sofía ha elegido un pantalón recto de color oscuro y una blusa blanca con un original drapeado en un lateral. Ha completado su look con unos zapatos negros planos, ya que ella no suele llevar tacones. La infanta ha llevado el cabello liso y semirrecogido y un maquillaje muy suave. Sin duda, un estilismo discreto y atemporal, pero muy favorecedor y elegante, perfecto para la ocasión.