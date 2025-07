El truco fácil de Ana Milán para saber tu color de labial perfecto usando tu dedo

Encontrar el color de labial perfecto es uno de esos pequeños retos que toda amante del maquillaje conoce bien. En un mar de tonos rosas, rojos, nude o burdeos, acertar con el que realmente favorece tu tono de piel y encaja con tu estilo puede convertirse en una búsqueda interminable. Sin embargo, la actriz Ana Milán, siempre directa y cercana, ha compartido recientemente un sencillo truco heredado de su abuela para dar con ese tono que parece hecho a medida para cada persona. Lo ha contado en un vídeo publicado por Vogue España, demostrando que a veces la sabiduría popular sigue siendo la mejor aliada de la belleza.

El consejo de Ana Milán se ha hecho viral precisamente porque rompe con la idea de que se necesitan complicadas reglas de colorimetría o largas sesiones frente al espejo para acertar. Con solo un gesto puedes averiguar qué tono de labial armoniza con tu piel, iluminando tu rostro sin parecer exagerado. ¿La clave? Observar el color de tus labios… pero no de cualquier forma, sino como lo hacía su abuela. En tiempos en los que el maquillaje era más intuitivo y menos técnico, muchas mujeres aprendieron a resaltar su belleza natural con trucos prácticos que hoy, con tanta información disponible, a veces olvidamos. Y no solo eso: la ciencia respalda la idea de adaptar el maquillaje a las particularidades de cada persona, tal y como recomienda la European Academy of Dermatology and Venereology, que aconseja siempre tener en cuenta el fototipo de piel y su reacción a productos cosméticos.

El truco de la abuela: cómo encontrar el color de labial perfecto

Según explicó Ana Milán en el vídeo de Vogue España, su abuela le enseñó que para encontrar el color de labial perfecto se basa en que, si aprietas tu dedo y lo dejas como un minuto apretado, el color que aparece en la yema de tu dedo es perfecto para el labial diario «porque ese labial lo podrás usar en ojos, mejillas y labios». Al apretar, la sangre aflora y muestra un tono natural rosado o rojizo que revela el matiz que mejor realza la pigmentación de cada persona. La idea es simple pero muy efectiva: si aplicas un labial que se asemeje a ese color natural, el resultado es fresco, favorecedor y en total armonía con tu rostro.

Esta técnica, transmitida de generación en generación, recuerda que muchas veces lo más sencillo es lo más certero. Además, pone de relieve que no existe un solo tono universal que quede bien a todo el mundo, sino que cada piel tiene su propio subtono. Elegir un labial teniendo en cuenta tu pigmentación real es un ejemplo perfecto de autocuidado consciente.

Por qué funciona este método

Más allá de lo entrañable del consejo, este truco tiene una base lógica: el color natural de los labios es uno de los puntos de referencia más fiables para saber qué tonos armonizan con tu piel. Al pellizcarte ligeramente, la tonalidad resultante refleja la circulación y el tono sanguíneo subyacente, factores que no siempre se perciben con el color normal de los labios.

Muchos maquilladores profesionales usan variantes de esta técnica, observando también el color de las encías o la lengua para determinar qué gama de rojos o nude será más favorecedora. De esta forma, se evita el efecto de “labios apagados” o, por el contrario, un color demasiado intenso que reste naturalidad.

Adaptarlo a tu estilo personal

Una vez tengas claro el tono base, puedes jugar con matices más cálidos o fríos, texturas mate o gloss y acabados satinados. Si el tono natural que aflora al pellizcarte es un rosa suave, puedes optar por un labial nude rosado para diario o intensificarlo con un rosa chicle para ocasiones especiales. Si tiende a un rojo cálido, un labial burdeos puede ser perfecto para la noche.

El truco no está reñido con las tendencias: al contrario, te permite adaptarlas a tu piel de forma que siempre se mantenga la armonía. La clave es no forzar colores de moda que no te favorecen solo por seguir la corriente.

La importancia de la confianza

Ana Milán siempre ha defendido una belleza auténtica, en la que el maquillaje resalte la personalidad y no la esconda. Este truco de la abuela refleja precisamente eso: conocer tu propio rostro y potenciar lo que ya tienes. La confianza, al fin y al cabo, es lo que convierte un color de labios en un sello de estilo.

Más allá del color: cuida tus labios

Elegir bien el tono de labial es importante, pero también lo es mantener los labios sanos e hidratados para que luzcan bonitos. Hidratarlos a diario, exfoliarlos de forma suave una vez a la semana y protegerlos del sol son hábitos esenciales. La piel de los labios es muy fina y susceptible a la sequedad, por lo que conviene evitar productos demasiado agresivos.

Un truco que nunca pasa de moda

En la era de los tutoriales de maquillaje infinitos y las paletas de colores interminables, este consejo de abuela es un recordatorio de que la belleza puede ser sencilla y personal.