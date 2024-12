Así lucía Ana Milán hace 30 años: la foto te sorprenderá

Ana Milán ha sacado a relucir su faceta más nostálgica para compartir con todos sus seguidores de Instagram una imagen de su juventud. «La brutal ternura de encontrarte frente a una foto de hace treinta años y reconocerte», escribía junto a una fotografía de carné que, como no podía ser de otra manera, no ha dejado indiferente a ninguno de sus seguidores. En ella, la actriz aparece con el pelo corto y cardado (tal y como se llevaba en aquella época), y con un maquillaje que no suele ser muy habitual en su estilo actual, con los labios perfilados, las cejas marcadas, un eyeliner y un lunar hecho con pintura sobre su labio.

«Con fotos así puedes enmarcar hasta los DNI», «Esa media sonrisa de siempre es brillante», «No llego a saber si estás más guapa antes o ahora», «Qué perfección toda tú», «¿Cuál es tu secreto?», «La misma mirada felina no se cambia en 30 años», «Pues te favorecen un montón esas cejas», «Ya veo que siempre fuiste espectacular», «Qué bella has sido siempre», escribían algunos de los internautas.

Además de los comentarios mencionados, muchos de los internautas han preguntado a la intérprete a qué época de su vida pertenecía la instantánea, a lo que ha contestado sin tapujos que se trataba de cuando ya estaba instalada en Madrid. En el post también ha destacado la reacción de algunos rostros conocidos que mantienen una muy buena relación con la intérprete, como Ruth Lorenzo, Marc Clotet, Bibiana Fernández, Cayetana Guillén Cuervo o Cristina Pedroche, entre otros.

La comentada entrevista de Ana Milán con Vicky Martín Berrocal

Esta imagen ha situado a Ana en la primera línea de la noticia después de confesar ella misma que se considera una persona demisexual. Lo ha hecho a través del podcast A solas con… presentado por Vicky Martín Berrocal, donde ha explicado que se trata de una orientación afectivo-sexual que implica que el deseo tiene que estar vinculado al amor. «A mí, particularmente, el sexo por el sexo me cuesta mucho. El intercambio de fluidos me da perecita. Soy bastante demisexual», decía. Además, añadía que nunca había conocido a alguien de una noche y se había acostado con él porque de solo pensarlo «le daba asco».

Ana Milán en el podcast ‘A solas con…’ (Foto: YouTube)

La carrera impecable de Ana Milán

A sus 51 años recién cumplidos, Ana Milán se encuentra experimentando un momento profesional envidiable. Aunque ella misma ha confesado que se fue muy joven de su Alicante natal para poder formarse en el mundo artístico, lo cierto es que se podría decir que fue una de las decisiones más acertadas de su vida, ya que gracias a eso forma parte del elenco de grandes trabajos audiovisuales como Física o Química, Camera Café o Paquita Salas, sin olvidarnos de la web serie que creó y protagonizó ella misma, ByAnaMilán, con la que ganó un Premio Iris a la Mejor Interpretación Femenina. Actualmente, es jurado del programa Mask Singer.