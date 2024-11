Ana Milán desvela que está soltera y habla de sus facetas más íntimas: "El deseo va ligado al amor"

Ana Milán es una de las actrices más reconocidas de nuestro país. A sus espaldas cuenta con una trayectoria intachable en el mundo de la interpretación en la que ha participado en exitosos formatos como Física o Química, Camera Café o Paquita Salas, entre otros muchos. Sin embargo, poco o nada se sabe acerca de su vida privada, la cual siempre ha preferido mantenerla lejos del foco mediático. Sin embargo, para sorpresa de muchos, ha concedido recientemente una entrevista a Vicky Martín Berrocal en el podcast A solas con… donde se ha sincerado como nunca sobre su faceta más personal, revelando detalles, hasta ahora desconocidos, de su experiencia en el terreno sentimental.

Para empezar, Milán le confesaba a la onubense que se sentía una mujer libre por sí sola: «No necesito a nadie que me salve, porque ya aprendí a salvarme yo. No necesito a nadie que me valide, porque ya me validé yo. No necesito a nadie que me hable bonito, porque ya me hablo bonito yo. Y todo eso a mí me ha costado un chingo y medio conseguirlo. No te imaginas lo que he llorado yo con eso», decía.

Continuando con su discurso, la intérprete desvelaba que estaba soltera, dejando boquiabierta a la presentadora, quien comentaba que pensaba que tenía pareja. «No pienses por mí la próxima vez. Es que yo creo que todos mis amigos tienen cara de pareja», sentenciaba. En cuanto a la vida sexual, Ana señalaba que considera que está muy bien «llegar a un punto intermedio donde las relaciones sexuales no preocupen tanto»: «Yo llegué a vivir un momento de mi vida, casi dos años y medio, sin tener ningún tipo de sexo ni de beso. Y oye, qué etapa más tranquila», revelaba.

Hablando particularmente de su caso, Ana Milán confesaba que a ella el sexo es algo que le cuesta mucho. «El intercambio de fluidos me da perecita. No me gusta. Yo tengo que estar vinculada emocionalmente a alguien para que me apetezca. El deseo yo lo tengo vinculado al amor», explicaba. Añadía que nunca había conocido a alguien de una noche y se había acostado con él, ya que de solo pensarlo, «le daba asco».

Ana Milán en el podcast ‘A solas con…’ (Foto: YouTube)

«Me parece que hay tiempo para todo. Cuando te gusta alguien es un milagro, entonces tampoco me quiero perder nada. Los nervios de la primera cita, que sea cortés y te deje en casa, sentir el deseo de un primer beso… A mí los hombres me gustan caballeros. ¿Y yo voy a quedar con un señor que no sé cómo se apellida y de repente estar desnuda en su cama? Pues no», manifestaba.

Ahondando aún más en su prototipo de hombre, confesaba que le resulta atractivo un hombre que se cuide: «Uno guapo me gusta. ¿Pero para todo el rato? No lo sé, lo tengo que comprobar. Desde luego, sin una buena conversación, sin que sea cortés, sin que sea caballero y sin que yo note que sabe tratar a una mujer con poder, no», decía. Sobre sus experiencias pasadas en el amor, Ana comentaba que había estado con señores «muy interesantes» con los que había aprendido mucho, y que estará eternamente agradecida con ellos.