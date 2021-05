“Se apagó mi vida”. Estas fueron las primeras palabras públicas de Ana Obregón tras la muerte de Álex Lequio, su único hijo. Las escribió en un post de Instagram publicado el 14 de mayo, 24 horas más tarde de aquel fatídico miércoles 13 que cambió su vida para siempre. El mensaje de Ana iba acompañado de una bonita fotografía en la que aparecían ella y su hijo, y fue el primero de los 78 post que, 365 días después de despedirse de Álex, le ha dedicado en la red social. Hoy, un año después, la artista ha recordado a su hijo con un desgarrador mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

En estos 12 meses Ana Obregón no se ha quedado parada. La actriz ha concedido dos emotivas entrevistas a Hola y Vanity Fair en las que ha confesado que va prácticamente todos los días al cementerio a visitar la tumba de su hijo, que Alessandro Lequio se ha convertido en su mejor apoyo y que un día a la semana cocina para él el plato favorito de Álex, que su única ilusión es crear una fundación benéfica en nombre del joven y que está viviendo el duelo sin tomar medicación, porque quiere sentir todo lo que debe sentir sin minimizar en nada su dolor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Desde el 13 de mayo de 2020 hasta el mismo día de 2021, Ana también consiguió sorprender al mundo aceptando presentar las campanadas de Televisión Española el pasado 31 de diciembre. Tal y como ella misma contó, lo hizo para despedir el peor año de su vida recibiendo el apoyo y prestando el suyo a todas las personas que, a causa de la pandemia, también comenzaban el 21 con una ausencia insuperable en sus familias.

Lejos de permanecer callada, y a pesar del dolor que continúa ensombreciendo sus días, Obregón ha convertido su perfil en un potente altavoz desde el que protestar contra todas las medidas políticas que no considera oportunas. Un altavoz desde el que pedir explicaciones a quienes no toman medidas para ayudar a enfermos que lo necesitan, y también un altavoz para agradecer las constantes muestras de apoyo que lleva recibiendo desde el mismo momento en el que el joven Álex fue diagnosticado de cáncer. Pero Ana lleva muchos años siendo un personaje no solo público, sino también muy querido. Ella lo sabe y, lejos de distanciarse del público y la audiencia, se ha refugiado en el amor y los detalles que los más de 750 mil seguidores que tiene en la red le muestran día a día.

A pesar del cariño que le rodea y del respeto que propios y extraños están demostrando sentir hacia ella, en las últimas semanas, la actriz ha vivido un complicado episodio. Tras defender a Alessandro Lequio de los ataques de Antonia Dell’Atte, Ana se ha convertido de nuevo en protagonista colateral del histórico enfrentamiento entre el exmatrimonio, habiendo sido demandada por la modelo italiana.