Un año del confinamiento: los mejores momentos protagonizados por los VIPS desde su casa

El coronavirus nos ha cambiado la vida a todos, no solo a los españoles, sino a todo el planeta entero, no hay un rincón de la Tierra que no esté afectado por esta terrible pandemia que no quiere desaparecer y cada vez trae más restricciones y medidas u obligaciones que nos estancan en una etapa que no deja fluir a lo que se denomina ‘nueva normalidad’. Porque la normalidad anterior a este contagioso virus ya no volverá y las mascarillas, los guantes y los geles hidroalcohólicos ya forman parte de la cesta de la compra habitual.

Todos los mortales estamos afectados, los VIPS también, en ellos podemos vernos reflejados cuando muestran los confinamientos en sus casas buscando tareas o entretenimientos que les hagan más llevaderas las cuarentenas y las prohibiciones. Hay algunos que pasan completamente y se tumban en el sofá a ver series y más series hasta acabar con el catálogo de cualquier plataforma de televisión que se precie, otros, sin embargo, son más activos y no pueden parar quietos, siempre buscando algo que inventar para que las horas, los días y las semanas pasen más rápidamente.

Los hay como Bruce Willis y Demi Moore que se entretuvieron poniéndose con amigos el mismo pijama de rayas. A muchos de los famosos les dio por cocinar, que si unos espaguetis, un potaje de garbanzos o una tortilla de patata, aunque lo que ganaron fueron los pasteles, las magdalenas y los bizcochos. Todos estos platos tan ricos terminaron pasando factura a la báscula y más de uno cogió algunos kilos, como David Bustamante que luego dijo “hasta aquí” y se ha puesto en forma.

También el deporte, con modalidades de todo tipo que se puedan hacer entre cuatro paredes claro, ha sido la clave para que las celebs no desfallezcan consumidas por el aburrimiento. Cristina pedroche, que ya es una maestra del yoga, enseñó a sus seguidores las mil y una posturas que sabe hacer. Algún que otro tenista ha puesto el colchón en la pared y se ha liado a raquetazos, y no no precisamente Rafa Nadal, o por lo menos, si lo hizo, no lo subió a las redes. Pero lo que sí compartió con sus seguidores fue su faceta de cocinero, una experiencia que ha inaugurado con la pandemia.

Pilar Rubio hizo de todo para que sus hijos lo pasaran genial, ella puede, no hay más que verla en su sección de ‘El Hormiguero’ donde cumple todos los retos que le propone Pablo Motos. Cantantes, como Rozalén, levantaron el ánimo compartiendo actuaciones en directo, algo muy aplaudido por sus fans que pudieron tener a su ídolos al alcance de cualquier pantalla. Hay algunos que además de cantar, también hicieron sus pinitos en los fogones dando la receta y todo, como ejemplo Alejandro Sanz.

Paz Padilla, una vez superado el luto por su marido, cuya muerte la dejó destrozada, volvió a animar con sus chistes y sus bromas desde su perfil de Instagram con imágenes o stories que sacan las mejores sonrisas. Por su parte, Eva Longoria dejó que los internautas vean sin complejos las muchas canas que tenía y que al no poder ir a la peluquería se quedaban sin cubrir. También hay quien se decantó por la lectura y los atuendos imposibles, como Mario Vaquerizo, que publicó una imagen sin su Alaska con un pijama en print de leopardo al más puro estilo de ‘La Movida Madrileña’.