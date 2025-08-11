Mango planta cara a la división de decoración de Zara: todo lo que se sabe del proyecto

Mango Home acaba de anunciar la apertura de su primera tienda física en Madrid, con lo que pretenden ampliar su presencia en el sector de la decoración a otras ciudades como Barcelona, Zaragoza o Bilbao. De esa forma, se convertirán en un gran rival para otras grandes marcas como Zara Home. Y es que el boom que ha experimentado el sector del hogar y la decoración en nuestro país, ha llevado a que gigantes del negocio textil como Inditex, se expandan hacia otros horizontes. Sin olvidar la presencia más que consolidada de otras grandes cadenas como Ikea, Leroy Merlin o empresas de rápido crecimiento como Jysk o Hôma, que también prevén decenas de aperturas de cara a este año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mango Home (@mangohomecollection)

De hecho, Zara siempre busca sorprender a sus clientes con diversas colecciones y temáticas, como ocurría recientemente con el 30 aniversario de Toy Story. Y es que con motivo de una ocasión tan especial, pusieron a la venta desde cuadernos, a sábanas o cojines inspirados en la famosa película. Sin embargo, a partir de ahora Mango Home llega dispuesto a plantarles cara.

Jarrón cilíndrico de vidrio de Mango Home.

Mango Home da un gran paso al frente

La apertura de una primera tienda el pasado febrero en el centro comercial L’Illa Diagonal, en Barcelona, ya supuso «un gran paso en la consolidación y crecimiento de la quinta línea del ecosistema Mango». Un movimiento muy acertado, al que le seguirá la inauguración durante el cuarto trimestre de 2025, de otra tienda en Madrid, la cual tendrá una superficie de venta superior a los 240 metros cuadrados. De hecho, el establecimiento simulará a un hogar donde los clientes pueden encontrar propuestas para todas las estancias.

Una colección que estará compuesta por nada menos que 6.000 productos, –gran parte de ellos, fabricados en Europa–, que engloban cocina, salón, baño, dormitorio o terraza «desarrolladas con proveedores especializados», y que en todo su conjunto ofrecen «una experiencia única e inspiradora a la hora de transformar cualquier espacio en un verdadero hogar». Además, a esto se le suma también una línea de fragancias, iluminación o una colección textil centrada en bebés y niños.

Mantel de Mango Home. (Foto: Mango Home)

La sección que más destacaría, sin duda alguna, sería aquella enfocada en la cocina, donde cuentan con vajillas pintadas a mano, bordados artesanales o vidrio soplado, entre otros. Y es que Mango Home se ha diseñado siguiendo un modelo contemporáneo de calidad y autenticidad, poniendo su foco en la artesanía y la producción responsable. Sobre todo, porque esta nueva franquicia promete ser mucho más que una extensión del negocio textil liderado por Isak Andic, –fallecido en un trágico accidente el pasado 14 de diciembre–, sino que se trata de la creación de auténticos espacios inspiradores para el consumidor. Y más teniendo en cuenta la competencia tan abrumadora a la que deben hacer frente. ¿Terminará desbancando a Zara?

De momento, Mango ya ha anunciado públicamente su intención de abrir una segunda tienda exclusiva en Barcelona; a lo que siguen Zaragoza, Madrid o Bilbao, dentro de su Plan Estratégico 4E que va de 2024 a 2026, y que engloba más de 500 aperturas a nivel nacional.