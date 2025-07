Zara Home se alía con Disney para celebrar los 30 años de uno de sus grandes clásicos

Toy Story es, sin duda alguna, uno de los grandes e inolvidables clásicos de Disney. Y, pese al paso de los años, no cabe duda de que sigue conquistando tanto a mayores como a los más pequeños. De hecho, la primera película de la taquillera franquicia de Pixar se estrenaba en 1995, hace nada menos que 30 años. Un aniversario que desde Zara Home han querido celebrar por todo lo alto, con una increíble y entrañable colección a la que no le falta detalle: desde termos, a libretas, mantas e incluso almohadas. Los grandes fans de Woody y Buzz Lightyear podrán decorar su casa, a la par que reviven su infancia.

De hecho, a partir del 12 de septiembre, la mítica película también volverá a proyectarse en diversos cines, precisamente para celebrar esta fecha tan señalada. «¡Apúntate en tu calendario! Toy Story de Disney y Pixar regresa a la gran pantalla el 12 de septiembre», anunciaban en las redes sociales de Pixar hace apenas unos días. Y es que, ¿quién ha conseguido olvidar a los entrañables juguetes de Andy? Los cuales, durante nada menos que cuatro películas, han sido capaces de hacer frente a cualquier adversidad para volver con su dueño. De hecho, nunca no es mal momento para recordar la sinopsis original de la primera película:

Mark your calendars! Disney & Pixar’s Toy Story returns to the BIG SCREEN September 12.@strongstufftom pic.twitter.com/bS1rQ3iWie

— Pixar (@Pixar) July 17, 2025