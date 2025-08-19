Carla Barber ha volado hasta un exótico destino acompañada por Kabir C. Skuhwani (44 años), un empresario millonario de origen hindú con el que, desde hace semanas, le relacionan. Este magnate no es la primera vez que salta a los medios del papel couché pues en 2018 mantuvo un idilio con Genoveva Casanova, la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo. Además, este misterioso hombre -tal y como da cuenta en sus redes sociales- forma parte del círculo íntimo de numerosas VIP como Ana Obregón, Vicky Martín Berrocal o Tamara Falcó.

Así es Kabir Chandnani

Heredero de un imperio inmobiliario, Kabir vuelve a ser foco de la actualidad social tras su estrecha relación con Carla Barber. Desde hace semanas que la médico especializada en cirugía estética comparte contenido asiduamente con el empresario, así como viajes a distintos lugares del mundo. Si hace unos meses volaron hasta la India -la tierra natal de Chandnani-, ahora se encuentran en Kenia en un viaje para dos. A pesar de los rumores, lo cierto es que la de Canarias ha dejado claro que son amigos, aunque sus planes se asemejan más a los de una pareja por sus románticas cenas o paseos en globo con vistas a la sabana africana. Además, a través de sus respectivas redes sociales, también suelen intercambiarse mensajes que dejan lugar a la duda. ¿Es el comienzo de una nueva historia de amor? Solo el tiempo lo dirá.

Sea como fuere no es la primera vez que relacionan a Kabir con una conocida mujer de la jet set. En 2018 saltó a los medios que el empresario habría conquistado a Genoveva Casanova tras una imagen que Vicky Martín Berrocal compartió en redes sociales en la que aparecían ambos en actitud cómplice.

Desde entonces, el nombre del empresario hindú no ha pasado desapercibido. Aunque actualmente reside en España, Sukhwani nació en una familia dinerada de la India, aunque debido a la guerra de la independencia de su país, tuvieron que desplazarse a nuestras fronteras, donde Kabir ha logrado grandes reconocimientos. Actualmente, y tal y como presenta en su perfil personal, es el Presidente de la Cámara de Comercio de la India en España, además de dirigir Sankar, uno de los pilares de sus tres empresas familiares en la Costa del Sol -la razón por la que mantiene una estrecha relación con personajes de la crónica social, como María José Suárez, Fiona Ferrer, Boris Izaguirre, Carlos Baute, Helen Lindes, Miguel Torres, Ana Obregón, Tita Cervera, Enrique Iglesias o incluso (la más sorprendente de ellas) con el Rey Felipe VI-.