Andrea Guasch confiesa cómo fueron los momentos vividos con Aless Lecquio

Si hay una muerte que consiguió calar en todos los rincones de nuestro país, fue la de Aless Lecquio. Pocos días antes de que finalizara el confinamiento, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio moría en Barcelona, dejando a unos padres sumidos en la más absoluta tristeza. Un sentimiento que también comparten algunos allegados al fallecido, entre los que está Andrea Guasch.

Pese a haber conocido a Aless demasiado joven, la actriz guarda un gran recuerdo del que fuera su amigo: “La verdad es que todos los recuerdos son bonitos, pero era muy pequeña y solo puedo decir que los recuerdos eran muy bonitos”, aseguraba, mientras enviaba todo el apoyo a la familia y especialmente a Ana, que aún continúa sumida en la más absoluta tristeza tres años después del fallecimiento. No obstante, Guasch confesó no haber visto la primera entrega de Mi casa es la tuya, en la que Obregón protagonizó “la entrevista más difícil de su vida” junto a Bertín Osborne: “No la he visto. Me entero más de estas cosas por los photocalls. No la he visto, no sabía que era ayer. Así que, no sé qué decirte”, apuntaba.

Prefiriendo tocar en la menor medida de lo posible el tema de Aless, Andrea se mostró muy concentrada en su llegada a los Premios MIM, donde tenía que llevar a cabo una tarea muy importante: “Entro un premio. El último de todos”, desvelaba. Una ocasión de lo más especial para la que la intérprete se puso de punta en blanco: “Vengo de Yolancris, con joyas de Ágatha y botas de Icsus”. Pero atendiendo a todo su look, llamaba especialmente la atención que prescindió de una de sus joyas más destacadas de las últimas semanas, un anillo muy similar a los que se utilizan para los compromisos: “Es plateado, no pega. (…) Está guardadito, a buen recaudo”, señalaba.

Pero este no es el único proyecto al que Andrea tendrá que enfrentarse en las próximas semanas. Su carrera va viento en popa, y prueba de ello es el estreno de Todo lo otro en HBO, en el cual ella es protagonista. Por si fuera poco, también está ensayando una obra de teatro para Barco Pirata con Sergio Peris Mencheta: “Vengo del ensayo, mañana tengo otro ensayo. Estoy súper feliz, es de las cosas más increíbles que he hecho jamás en cuanto al texto, las compañeras… Sergio es increíble. Estoy agotada físicamente y mentalmente, pero de una manera muy feliz y muy bonita”, confesaba. Y es que, pese a haber triunfado en todos los ámbitos interpretativos, Guasch aún tiene algún sueño en el tintero: “Seguir así para siempre con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con la música y con la interpretación, que es lo que me hace feliz”, finalizaba, dejando claro que la idea de conquistar Hollywood no está entre sus planes, al menos por el momento: “Yo he vivido tres años en Hollywood, o sea que el sueño ya lo he hecho. De momento me quedo en España, muy feliz”.