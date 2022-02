Bertín Osborne vuelve a la parrilla televisiva de Telecinco. Y qué mejor manera de dar el pistoletazo de salida a esta nueva etapa que estrenando una nueva temporada de Mi casa es la tuya con la presencia de una de sus invitadas más especiales, Ana Obregón. Según han podido adelantar, Marbella ha sido el escenario escogido para que ambos se sinceren al máximo en la que será su segunda entrevista en común, en una situación para ellos mucho más difícil de la que vivieron en su primer encuentro.

La primera toma de contacto profesional entre Ana y Bertín tuvo lugar en Televisión Española, cuando el formato del cantante se llamaba En tu casa o en la mía y Obregón le recibió en su chalet de La Moraleja. Por aquel entonces, la protagonista de Ana y los 7 gozaba de una vida plena gracias a la compañía de su hijo, uno de los pilares fundamentales de su día a día. Unos años después, la presentadora volverá a sentarse frente a Bertín, aunque lo cierto es que sus circunstancias nada tienen que ver con las anteriores. Fue el 13 de mayo de 2020 cuando Aless falleció tras una lucha incesante contra el cáncer conocido como sarcoma de Ewing. Esta enfermedad se llevó al joven con tan solo 27 años, un durísimo varapalo que Ana no ha logrado superar, teniendo presente a su hijo en todas y cada una de sus apariciones públicas.

Esta ocasión no iba a ser diferente, y en los avances que se han visto, Ana se ha abierto en canal en la que ya ha calificado como “la entrevista más difícil de su vida”. Una afirmación que ella misma ha corroborado a través de sus redes sociales, en las cuales ha posado en varios puntos clave de la ciudad malagueña para posteriormente describir cómo se ha sentido durante su charla con Bertín: “NECESITABA sentir y oler el mar, después de haber grabado la entrevista más difícil de mi vida. Y digo entrevista por llamarla de algún modo, porque en realidad fue una conversación desde mi corazón roto al corazón generoso de mi querido @bertinosborne . @telecincoes La teníamos pendiente desde hace años y por fin me he atrevido a afrontarla”, escribía la ex de Alessandro Lecquio en una publicación cargada de sentimientos.

Por si fuera poco, durante su próxima aparición televisiva, Ana Obregón no estará sola. La presentadora contará con la presencia de dos de sus mejores amigos: Susana Uribarri, su representante; y Armando Raúl: “Y si encima aparecen después de la grabación tus mejores amigos para compartir este increíble atardecer en Marbella mucho mejor”, desvelaba la actriz, creando así la máxima expectación sobre la primera entrega de Mi casa es la tuya.

Aunque esta será la segunda entrevista en común de Bertín y Ana, ambos ya se conocen bastante bien. Según confesó el propio Osborne, fueron pareja cuando tan solo tenían 22 años, motivo por el cual probablemente ella se haya sentido mucho más cómoda al entablar una conversación salida desde lo más profundo de su corazón.