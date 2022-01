Ana Obregón ya tiene fecha para hacer realidad su último gran sueño

Ana Obregón continúa luchando cada día para seguir viviendo después del golpe que le dio la vida hace casi dos años tras el fallecimiento de su hijo Aless Lequio a los 27 años, víctima de un cáncer. Un dolor al que se sumaba el provocado por el fallecimiento de su madre solo un año después. Desde entonces hasta hoy la actriz y bióloga ha sacado fuerzas de flaqueza para cumplir con algunos compromisos profesionales en su particular renacer. Desde la primera aparición televisiva en la que Ana se unió a Anne Igartiburu para dar las primeras campanadas sin su Aless, hasta las recientes grabaciones junto a su amigo Boris Izaguirre para la pasada Navidad de Telepasión, la artista ha dado todo lo que ha estado en su mano para transmitir alegría en su regreso a la actividad, superando incluso el ingreso hospitalario de su padre tras contagiarse de covid.

No obstante, más allá de todos sus intentos de remontar, Ana continúa publicando mensajes cargados de emoción mostrando sin tapujos la enorme tristeza por el vacío que ha dejado la ausencia de su hijo en su vida. Solo hemos podido ver brillar los ojos de la artista al hablar del proyecto en el que más tiempo está invirtiendo y que le está llenando de profunda ilusión. Un sueño que, como ha podido saber Look, está a punto de hacerse realidad porque ya tiene fecha de presentación.

Su “agarre” a la vida a punto ser oficial

La Fundación Aless Lequio, el gran proyecto de Ana Obregón, era anunciado por la propia actriz en una entrevista concedida al a revista HOLA! en noviembre de 2021. En este primer encuentro de Ana con los medios, tras el deceso de Aless, la actriz explicaba : “Ya no me quiero morir porque quiero hacer las cosas que Aless no quiso hacer y que no pudo. Quiero seguir su legado”. De inmediato, la bióloga se ponía manos a la obra y encargaba a su bufete de abogados la gestión de los tramites burocráticos para que la Fundación Aless Lequio fuera finalmente constituida. Aunque el trabajo de los asesores de Ana ha sido incesante para realizar los estatutos, la certificación en el Registro de Fundaciones, con las pertinentes gestiones de notaria para llegar la inscripción final, lo cierto es que, por el momento, el Boletín Oficial de Estado no ha publicado aún la constitución oficial de la misma.

Si embargo, y aunque por el momento en el BOE no constan los datos previos de esta fundación, Look ha podido conocer en primicia, por fuentes cercanas a la oficina de representación de Ana, que la actriz, tras recabar los fondos necesarios para la puesta en marcha de su ilusionante objetivo, tiene prevista la presentación de la Fundación Aless Lequio para el próximo mes de mayo. Un mes clave para ella y en el que todos los papeles deberían estar en regla para el arranque oficial de su gran proyecto de vida. Se desconoce, por el momento, de qué modo tiene pensado Ana hacer público el comienzo oficial de su sueño hecho realidad. Lo que si es un hecho es que, hasta la fecha, Obregón no ha parado de publicitar por medio de sus redes sociales, todas las acciones que ya han cobrado vida bajo el paraguas de esta institución; recaudando fondos por medio de aportaciones publicitarias con la imagen de la propia Ana o realizando gestos propios de un organismo de esta índole, como la entrega de juguetes a niños hospitalizados enfermos de cáncer. Unos movimientos que han venido indicando que el final de proceso para la oficialización de su gran sueño está cada día más cerca.