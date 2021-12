Anne Igartiburu ficha por Telemadrid para el próximo 2022

Un año más Anne Igartiburu se ha posicionado como una de las presentadoras estrella de la televisión estatal. Este 2021 le ha traído algún que otro mazazo a nivel personal, como su separación de Pablo Heras – Casado tras seis años de relación, tres de matrimonio y un hijo en común, pero en cuanto a su carrera televisiva nada tiene que ver. Continúa cosechando grandes éxitos en su programa Corazón, pero lejos de querer conformarse, la actriz ha querido dar el salto a Telemadrid para ponerse al frente de un proyecto tan ambicioso como prometedor. Tal y como ha anunciado Yotele, Anne será la encargada de conducir un programa de entrevistas de la productora Proamagna, que apunta maneras y que se espera que vea la luz el próximo 2022.

Durante la pandemia la presentadora encontró el entretenimiento en las múltiples entrevistas que se dedicó a hacer a través de sus redes sociales. Son muchos y muy reconocidos los famosos que pasaron por sus directos y, teniendo en cuenta la buena acogida que tuvo entre sus seguidores, quizá este haya sido el aliciente que le faltaba a la cadena autonómica para fichar a la vasca, considerada como una gran comunicadora a la que le apasiona esta modalidad periodística.

El programa de Telemadrid lleva por título 10 momentos y, como no podría ser de otra manera, se emitirá en horario de máxima audiencia. Su equipo ya está inmerso en las labores de preproducción con el único objetivo de que esté listo para mediados del mes de enero. Este nuevo reto profesional no implica que Igartiburu se vaya a desligar de la cadena pública. Sí es cierto que le quitará algo de tiempo, pero podrá seguir al frente del mítico programa de Corazón, al menos de momento.

Además, la presentadora tiene una cita de lo más especial este 31 de diciembre junto a su cadena, ya que será la encargada de retransmitir la tradicionales Campanadas desde la Puerta de Sol y de dar la bienvenida al 2022 en compañía de Jacob Petrus. Aun quedan muchos misterios por resolver de este programa especial, pero lo que sí se ha podido averiguar es que la presentadora se ha puesto en manos de Lorenzo Caprile, su diseñador de cabecera, para su gran cita anual. Poco se sabe del estilismo que llevará, pero sí que, como en anteriores ocasiones, el rojo cobrará su habitual protagonismo.

Tal y como ella misma se ha encargado de demostrar en las últimas semanas, se encuentra realmente ilusionada con esta nueva oportunidad, que para ella se ha convertido en un ritual dentro de su rutina. Lleva desde 2005 presentando este especial y, aunque este año iba a cobrar especial relevancia por tener a Ana Obregón de acompañante por segundo año consecutivo, finalmente no podrá ser así. Tras el positivo de la bióloga, Anne ha encontrado en Jacob Petrus un fiel aliado con el que compartir su gran noche. Ambos parecen convencidos de que serán los artífices de una auténtica fiesta, pero lo cierto es que la de Elorrio no ha podido dejar expresar su tristeza tras conocer que finalmente Obregón no será su pareja: “Beso infinito, compañera, estarás presente en nuestro corazón y pensamiento… ¡Te queremos mucho!, escribió la presentadora en un post de Instagram dejando constancia de la buena relación que comparten y de lo bien que se lo pasaron el año pasado en ese mismo escenario.