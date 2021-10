Ana Obregón recuerda a Aless Lequio con un cariñoso mensaje para los padres de niños con cáncer

Este 13 de octubre se cumplen 17 meses de la muerte de Aless Lequio y Ana Obregón ha recurrido una vez más a las redes sociales para recordarle. Lo ha hecho con una bonita imagen en la que se ve al joven mirando a cámara de frente con una amplia sonrisa que la actriz ha etiquetado en la ubicación ‘en algún lugar del universo’. Ana ha aprovechado el post para dedicarle unas entrañables palabras a su hijo, pero también para mandar un mensaje de cariño para todos aquellos padres cuyos hijos padecen cáncer, así como hacia todos los niños que han sufrido esta enfermedad: “hoy hace 17 meses que tuve que enterrar a mi hijo. Hoy mi corazón está con todas las madres y los padres que han tenido que despedirse de sus hijos para siempre. Pero sobre todo mi corazón esta con todos los niños y jóvenes a los que la vida decidió robarle su futuro. Pero no se trata de mí. Se trata de ti , mi Aless. Porque TU SONREÍSTE AL CÁNCER . Con tu entereza, solidaridad, amor, coraje, y esa lección de vida que con solo 27 años has tatuado con sangre en mi corazón . Esa lección que me hace aprender a morir en vida y sobre todo para que algún día aprenda a vivir sin ti , aunque esté muerta….Eres mi amor eterno”, ha escrito la presentadora.

Poco después de publicar la imagen, la intérprete también ha compartido a través de los stories de su cuenta otra fotografía en la que se la ve a ella con Aless cuando era pequeño en brazos, junto al siguiente texto: «lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo es buscarte. 17 meses sin ti. Aless, eterno».

Han pasado ya 17 meses desde que el hijo de la actriz falleciera a consecuencia de un cáncer contra el que había estado luchando durante varios años. Un durísimo golpe para Ana Obregón, aunque no ha sido el único al que se ha tenido que enfrentar en los últimos meses. Apenas un año después de la muerte de Aless, la madre de la artista , Ana María Obregón Navarro, también fallecía.

Aunque poco a poco la actriz ha ido retomando algunos de sus compromisos profesionales, hace algunas semanas se conocía la noticia del ingreso hospitalario de su padre, Antonio García, a quien tenían que intervenir durante su estancia en una clínica de Madrid. Los hijos del empresario han estado muy pendientes de su evolución aunque, por fortuna, se encuentra ya recuperándose en casa.

La actriz recurre a menudo a las redes sociales para compartir posts dedicados a su hijo en momentos significativos. Hace unos días, Ana Obregón aprovechó para compartir una entrañable publicación dedicada tanto a Aless como a su madre: «me hicisteis inmensamente feliz. Tanto… que ya no me importa nada no volver a serlo nunca jamás. Gracias, mamá. Gracias, Aless», escribió.

Un post que llegaba pocas horas después de que Alessandro Lequio, quien ha sido un gran apoyo para Ana en estos duros momentos, también compartiese en su perfil una instantánea con su hijo montando a caballo cuando era un niño.