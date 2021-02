Han pasado ya nueve meses desde que Ana Obregón se enfrentó a uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su hijo, Aless Lequio. A pesar de que la presentadora ha ido poco a poco retomando su rutina tiene siempre muy presente la figura de su hijo, al que recuerda de manera constante a través de las redes sociales y mantiene un fuerte compromiso con aquellos que padecen cáncer. Ana Obregón se ha convertido en una abanderada de los que luchan por vencer a la enfermedad y no cesa en su empeño en que reciban el tratamiento necesario y puedan tener a su alcance las mejores opciones. En varias ocasiones ha compartido mensajes incitando a la inversión en investigación y apoyando a diferentes iniciativas y proyectos a través de la Fundación Aless Lequio. El último de ellos, el Proyecto IMPERAS, que trabaja en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermos que padecen sarcomas.

Pero además de esto, Ana Obregón también ha hecho una petición directa a la Real Academia de la Lengua Española. La empresaria ha solicitado que se acepte el término ‘huérfilo’ para los padres que han perdido un hijo. Una denominación que llevan tiempo pidiendo los padres de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer que han perdido a sus hijos a causa de esta enfermedad, al igual que Ana Obregón. Consideran que esta palabra les ayudaría a mantener viva la memoria de sus hijos en la sociedad, ya que no existe ningún término en estos momentos que pueda describir su situación.

Desde la federación se ha creado una petición en la plataforma Change.org que busca conseguir 11.730 firmas -ya lleva más de 10.000-, una por cada pequeño luchador que se marchó demasiado pronto. Manifiestan que se trata de un dolor indescriptible, y quizá por eso aún no exista una palabra en ningún idioma del mundo que represente a todos aquellos que han tenido que enfrentarnos a la nada por haberlo perdido todo. Por este motivo solicitan tener un nombre que les recuerde, para así sentirlos a su lado para siempre. Una palabra que refleje que detrás del dolor más terrible ha existido el amor más increíble que una persona puede experimentar. La campaña se lanzó por primera vez en octubre de 2017, con un vídeo en el que participaron personalidades como Melani Olivares, Carlos Hipólito, Ana Belén, Juan Echanove o Silvia Jato.

Pocas horas después de que Ana Obregón reivindicase la necesidad del término a través de los stories de su cuenta de Instagram, Alessandro Lequio se ha dejado ver al volante de su coche a la salida del trabajo en la primera jornada de la semana. El que fuera pareja de la presentadora se ha detenido un momento ante los periodistas que le han preguntado su opinión acerca de la petición por parte de Ana Obregón de que se incluya el término ‘huérfilo’ en la RAE para referirse a los padres que han perdido a sus hijos. Sin embargo, parece que el aristócrata no tenía conocimiento por el momento de la iniciativa de la empresaria. Ante las preguntas de los periodistas al respecto de la solicitud de Ana, Lequio se ha mostrado sorprendido y ha respondido: “me tengo que ir, no sé de qué me estás hablando”, ha asegurado a los reporteros antes de continuar la marcha.