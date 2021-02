La moda en estado puro vuelve a Madrid. La capital ha acogido por primera vez en mucho tiempo un desfile casi como los de antes. Se ha tratado de la presentación de “Relieve”, la nueva colección de la firma Sohuman, toda una apuesta del valenciano Javier Aparici quien, tras varios años trabajando en una de las consultoras más importantes del mundo, decidió apostar por el mundo de la moda, algo que siempre le había llamado la atención.

Una cita muy especial a la que no han faltado algunos de los rostros más conocidos del panorama español. Desde Melani Olivares hasta Nuria March, además de Aless Gibaja, Carlota Boza, Andrea Guasch, Barei o Cristina Piaget. Todos han querido ser testigos de primera fila de las nuevas propuestas de la marca. Un desfile en el que no han faltado las medidas de higiene y seguridad propias de la ‘nueva normalidad’ y que ha destacado por sus arriesgadas y revolucionarias propuestas marcadas por el color y los cortes minimalistas.

Nuria March ha sido una de las que no ha querido faltar a esta cita. La experta en lyfestile se ha mostrado muy contenta de que por fin se puedan volver a retomar algunas actividades relacionadas con el mundo de la moda. «Hay que ayudar a todo el mundo que tiene iniciativa y que quiere salir adelante», ha asegurado. Desde siempre, March ha tenido una relación muy directa con la moda: «es un estilo de vida, es arte, una forma de pensar, un estado de ánimo, creatividad…es una forma de expresión», mantiene.

No ha sido la única que ha querido ver de primera mano las revolucionarias propuestas de la firma. Sara Vega también ha asistido a la presentación. «Deseando de verlo, aquí venimos a apoyar la moda española», ha dicho. La hermana de Paz Vega ha asegurado que le gusta mucho la moda, aunque no siempre se prepara mucho los looks: «depende de como me pille el día, pero sí, me gusta mucho la moda y sobre todo la moda de mi país, me encanta».

El pasado mes de septiembre, la marca fue una de las grandes novedades de la Semana de la Moda de Londres. El valenciano presentó su colección diseñada y producida desde casa en pleno confinamiento. Lo hizo a través de un fashion film en el que, además de ver sus propuestas, se lanzaba un poderoso mensaje a modo de invitación al cambio.

Una apuesta personal

Aunque Aparici ahora triunfa gracias a Sohuman, su primer contacto con la moda llegó de la mano de Madeinterraneas, una firma de zapatos artesanales que donaba parte de sus beneficios a FEDER. Tras este primer paso se inició en el mundo de las camisetas con mensaje orientadas al feminismo, con modelos con lemas como “No es no” o “Yo sí te creo”, en un momento en el que la actualidad la marcaba el caso de La Manada. Fueron muchos los diseños que se convirtieron en virales gracias a que apostaron por ellos rostros conocidos como Miguel Bernardeu o Samantha Vallejo-Nágera.

Estos modelos fueron el germen de la marca, que se etiqueta como moda de “transparencia radical”. Un concepto diferente en el que el cliente puede ver en cada producto desglosado cuánto cuesta cada parte del proceso de fabricación, desde los materiales hasta el beneficio de la marca. Al margen de esto, una de las grandes preocupaciones de Javier Aparici es que las fábricas con las que trabaja ofrezcan sueldos dignos y utilicen materiales ecológicos y sostenibles.