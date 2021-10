Ana García Obregón vuelve a sonreír. Su padre, Antonio García, ha recibido el alta hospitalaria tras permanecer ingresado varios días en el Hospital Ruber de Madrid debido a una infección. Además de tratar dicha dolencia, al progenitor de la presentadora le han puesto un marcapasos, tal y como ha adelantado la revista ¡Hola!. Según ha podido saber el citado medio, el empresario se encuentra recuperándose y acompañado de sus hijas, que no se han separado de su lado ni un solo segundo. Una alegría que Ana ha querido también compartir a través de sus redes sociales con una bonita estampa en la que aparece junto a Antonio cuando tan solo era una adolescente.

«Después de muchos días luchando en el hospital como un campeón ya estás en casita. Gracias Papá por regalarnos más tiempo. Da igual que sean días, meses, años … intentaré que volvamos a sonreír, y sobre todo a decirte muchas veces que te quiero para que nunca se te olvide», ha comenzado diciendo emocionada.

La actriz ha querido también agradecer todo el cariño recibido estos días. «Gracias inmensas de todo corazón por vuestros miles de mensajes de cariño y apoyo. No creáis que no los leo, los leo TODOS , y cada uno es como una caricia que necesita mi alma. #gracias #papa», ha terminado expresando.

En otro post, publicado el 30 de septiembre, la intérprete y protagonista de Ana y los 7 le pidió a través de un enternecedor mensaje a su padre que siguiera luchando. «Papá , estás luchando positivamente en ese hospital como el campeón que has sido toda la vida. Un campeón de 95 años .

Yo soy muy egoísta y necesito estar más tiempo contigo porque no sé hasta qué punto el ser humano puede aguantar tanto dolor si te fueras ahora.

Entiendo que quieras reunirte con Mamá pero por favor, quiero volver a sonreír contigo…. un poco más … Gracias por los mensajes de cariño ,ahora entenderéis mi silencio . Hay veces que no existen palabras «, expresó.



La presentadora sigue recuperándose de la triste pérdida de su hijo Álex, quien falleció el 13 de mayo de 2020 como consecuencia del cáncer que padecía desde hacía dos años. Un año después, era su madre quien dejaba completamente rota a Ana Obregón. «Ahora los dos amores de mi vida están juntos para siempre. Mamá cuida mucho de mi niño hasta que yo llegue que espero sea pronto , y dile que le quiero más que a mi vida. Os amo desde siempre y para siempre», escribió la expareja de Alessandro Lequio en su cuenta de Instagram.

Pese al duro camino que está recorriendo la actriz, cuenta con el apoyo incondicional de sus dos hermanas, Celia y Amalia, así como de su amiga, Susana Uribarri, con quien viajó este verano a Roma. Un viaje en el que consiguió recuperar su sonrisa.