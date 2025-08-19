La dieta de Naty Abascal tras su posado en bañador a los 82 con el que ha paralizado la red

Naty Abascal luce estupenda a los 82 años, tal y como nos ha mostrado en el reciente posado con el que ha paralizado las redes. La socialité se ha dejado ver recorriendo las aguas del Mediterráneo a bordo del yate de su querido amigo Valentino. Una embarcación valorada en 15 millones de dólares, y donde ha estado muy bien acompañada por el empresario Giancarlo Giammett, pareja del modisto. Junto a ellos, ha disfrutado de la costa italiana, aunque ha sido su esbelta figura la que ha generado un verdadero impacto.

Y es que Abascal ha compartido una imagen en la que luce un bañador negro con el que vuelve a demostrar que se encuentra en plena forma pese a su edad. Todo, mientras realiza diversas acrobacias. «Días perfectos de verano, los mejores amigos y el mar. Siempre, gracias», escribe junto a la publicación que ya reúne casi 10.000 «me gusta» en Instagram.

Pero, ¿cuál es el truco de la modelo para mantenerse tan espléndida? Desde ejercicios gimnásticos para tonificarse, hasta una dieta muy sana y basada en frutas y verduras. De hecho, ella misma ha compartido alguno de los tips con los que consigue ese espectacular tipazo: un plato con frutas como sandía, melón, kiwi o frutos rojos. Dentro de su alimentación, también destacan las verduras frescas y alimentos ricos en proteínas como las legumbres.

Lo que combina con rutinas de Ballet Fit para mantener las piernas delgadas y tonificadas, además de practicar ejercicios de fuerza con un entrenador personal cuando está en Madrid. Sin embargo, cuando viaja la socialité tampoco se salta su intensa rutina de ejercicios, por lo que ella misma sigue su propia dinámica para entrenar las articulaciones y la espalda.

De ahí que todos alaben su aspecto: «Espléndida», «Guapísima» o «Belleza», son algunos de los comentarios que le han dejado famosas como Paloma Cuevas o Cari Lapique en sus redes sociales.

De lo que no cabe duda, es de que Abascal luce realmente estupenda pese al paso de los años, y no ha cambiado casi nada. Todo lo contrario, la modelo parece estar en su mejor momento. Y es que además de la dieta y el ejercicio, a Naty tampoco le faltan complementos alimenticios como el colágeno, vitamina C, Hierro y otros minerales imprescindibles para el correcto funcionamiento del cuerpo y el cuidado de la piel.

Madre de dos hijos, –Rafael y Luis Medina–, la aristócrata demuestra que sigue siendo un alma joven y no para de trabajar, aunque siempre encuentra el momento de disfrutar de su «dolce vita» en alta mar. Y más si es a bordo del impresionante TB Blue One, con 47 metros de eslora y con un interior diseñado personalmente por Valentino. Entre sus comodidades, la sevillana ha podido disfrutar de gimnasio, spa y amplias áreas sociales. Unas vacaciones inolvidables de las que nos ha querido hacer partícipes gracias a sus redes sociales.