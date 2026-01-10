María Zurita, preocupada por su salud tras ‘DecoMasters’: "Puede que tenga que pasar por quirófano"

María Zurita vuelve a la carga con su participación en DecoMasters, el concurso de decoración que espera su puesta en marcha la televisión pública. La prima del Rey Felipe VI se ha presentado feliz y ilusionada junto al resto de sus compañeros de concurso. María, cada vez más cercana a los medios de comunicación, se ha sincerado frente a los medios acerca del momento personal que atraviesa tras los focos.

Más allá de la estabilidad y la felicidad de la que disfruta en este momento, María vive con cierta inquietud su presente tras el concurso debido a un problema médico que arrastra desde hace 7 años, cuando nació su hijo Carlos, y que parece haber empeorado en el transcurso de las grabaciones: «Tengo una hernia lumbar que la tengo desde el embarazo de mi hijo y la tengo francamente mal», ha explicado María.

Antonia Dell’Atte con María Zurita. (Foto: Gtres)

A pesar de que María ha descrito esta experiencia como divertidísima, también ha confesado la cara menos amable de la misma: «Ya os digo que es durísimo». Una dificultad que no ha influido para bien en su problema de salud hasta el punto que Zurita visualiza una nueva intervención quirúrgica para poner fin al dolor: «No descarto volver a pasar por quirófano».

El apoyo de Antonia Dell’Atte

Durante el transcurso de la competición y con esta problemática sobre la mesa, María ha contado con el apoyo de su compañera y amiga Antonia Dell’Atte, quien no ha dudado en describir las duras pruebas personales de María frente a su mal físico en el día a día del talent: «El esfuerzo que había que hacer, al estar doblada, ha sido tremendo. La pobre ha cargado mucho. Yo creo que quería apoyarme en ella para que me ayudase y ha tenido que ser un poco al revés con mucho cariño y mucho apoyo», explicaba Antonia.

María añadía a su relato una realidad que ha sumado más dificultad a su situación: «Han sido muchas horas, han sido muchas. Terminábamos a las 10 u 11 de la noche y venían a recogernos a las 7 de la madrugada».

Unas largas jornadas que, en muchas ocasiones terminaban provocando el derrumbamiento de María frente a las cámaras: «Yo he llorado muchísimo y yo no suelo ser llorona pero es que aquí lloraba de dolor. Me cuesta mucho llorar, la verdad». Por suerte la comprensión y el apoyo de Antonia han hecho el camino más fácil a María en esta aventura: «Antonia y yo tenemos muchos años de amistad ya. Nos conocemos muy bien. Es una relación de respeto».

La reacción de María Zurita

Antes de terminar con la entrevista, y tras relatar los detalles de la promoción de DecoMasters, María era preguntada por algunos aspectos de su familia, fuera del marco de su concurso.

Ante la pregunta sobre la celebración del cumpleaños de su tío, Juan Carlos I, en Abu Dabi, María, con su gran educación cerraba la puerta a cualquier declaración sobre el evento: «Esto no tiene nada que ver con el concurso y no puedo decir nada, lo siento». De lo que no tuvo inconveniente de hablar es sobre el estado de salud de su madre, la infanta Margarita de Borbón, después de la reciente hospitalización de la tía del Rey, que le impidió reencontrarse con su hermano en su última visita a España: «Mi madre está bien. Ha pasado una Navidad muy tranquila y bien».