María Zurita cumple 50: los secretos de la sobrina favorita del Rey Juan Carlos

María Zurita cumple 50 años. La hija de la infanta Margarita y Carlos Zurita nació en Madrid el 16 de septiembre de 1975. Es, por tanto, prima del Rey Felipe VI y de sus hermanas, así como sobrina de los Reyes Juan Carlos y Sofía. Sin embargo, a pesar de su relación con la Familia Real, Zurita nunca ha tenido ningún título, ni tampoco un papel oficial.

La hija de la infanta Margarita ha sabido forjar con acierto su propio camino y una identidad propia lejos del entorno institucional. Su éxito y el buen momento en el que se encuentra son fruto de su esfuerzo y de su trabajo a lo largo de los años.

María Zurita en Marbella. (Foto: Gtres)

Aprovechando su 50 cumpleaños, la prima de Felipe VI ha querido felicitarse a sí misma a través de las redes sociales, donde ha publicado una serie de fotografías de su álbum personal que repasan algunos momentos importantes de su vida. «Y, ¡llegaron los súper 50! Gracias a Dios por darme tanto, imposible tener una vida más completa!», ha escrito la sobrina del Rey Juan Carlos junto a las imágenes. Unas instantáneas entre las que destacan varias de su bautizo, así como otra con su hermano Alfonso cuando ambos eran pequeños. Vamos a repasar algunas curiosidades y aspectos relevantes de su vida a lo largo de estas cinco décadas.

Una profesional polifacética

María ha convertido su don para los idiomas -heredado de su madre- en su profesión. Desde hace más de 20 años, María Zurita está al frente de Zesauro Traducciones. La prima del Rey fundó esta empresa en 2002 y en la actualidad tiene una plantilla de más de 10 empleados y numerosos colaboradores. De hecho, fue reconocida por la revista Forbes como una de las 50 mejores de su sector.

Además de dedicarse de manera profesional al mundo de las traducciones, en el año 2023 María publicó el libro infantil Mi mamá y yo somos una familia feliz. Un cuento inspirado en su hijo Carlos en el que narra su experiencia como madre soltera y promueve la diversidad familiar. «El cuento lo escribí mentalmente para mi hijo Carlos, explicándole que no tiene padre. Quería que tuviera una historia a la que agarrarse y tener como recuerdo. Cuenta la historia de nuestra vida, pero habla también del amor, el respeto y la tolerancia hacia otro tipo de familias no convencionales», contó María tras la publicación del libro.

María Zurita con su hijo Carlos. (Foto: Gtres)

Carlitos, el amor de su vida

María siempre ha sido muy discreta con su vida personal y no se tienen muchos detalles sobre sus parejas. Se sabe que estuvo saliendo con el diseñador Javier Larraínzar y también se la relacionó con el diplomático Jorge Urbiola. Durante su participación en el programa MasterChef Celebrity, ella misma contó que había conquistado a varios novietes con su famosa sopa de cebolla.

Desde hace años no tiene pareja, pero el gran amor de su vida es su hijo Carlos, nacido en 2018. El pequeño vino al mundo tras siete intentos de fecundación in vitro. María logró cumplir su sueño de ser madre y Carlitos es su mayor alegría. También la de sus padres, con los que vive.

María Zurita con sus padres. (Foto: Gtres)

Faceta televisiva

Aunque ahora es la hija de la infanta Elena, Victoria de Marichalar, la que acapara la atención mediática en las redes y en la televisión, antes fue María Zurita la que abrió el camino.

Zurita se convirtió en uno de los personajes más destacados de la séptima temporada del talent de cocina MasterChef Celebrity, en el que coincidió con Eduardo Navarrete o Xavier Deltell, entre otros. La prima del Rey Felipe sorprendió con sus habilidades entre fogones y se mostró muy natural y espontánea. Es más, incluso contó detalles personales de su vida y la de su familia.

María Zurita en un acto. (Foto: Gtres)

A partir de su presencia en este programa, Zurita ha seguido apareciendo en otros espacios como Pasapalabra o Mask Singer. Además, es muy activa en las redes sociales.

Los amigos de María Zurita

La prima de Felipe VI tiene un grupo de amigos que destaca por su diversidad. Lejos de protocolos, su vida social está marcada por la complicidad, el humor y las amistades sólidas. Vínculos construidos desde la confianza y la autenticidad,

Entre sus amigas más cercanas destacan dos rostros muy conocidos de la televisión: Susanna Griso y Mariló Montero. Con ambas comparte sobremesas y celebraciones, entre otros planes. En especial Susanna es una presencia habitual en su vida.

También forma parte de su círculo Marta Jiménez-Quesada, jefa de protocolo del Ayuntamiento de Madrid, y María Pelayo, ex directora de comunicación del Partido Popular. Muy estrecha es la amistad con el sacerdote Vicente Ruiz de Velasco, que fue quien bautizó a su hijo Carlos.

María Zurita con Maribel Yébenes y Susanna Griso. (Foto: Gtres)

María también tiene amistades más mediáticas, como Jesús Vázquez y su marido, Roberto Cortés, con quienes ha compartido veranos en la isla de Formentera. Asimismo, en su grupo de amistades se encuentran el director Álex de la Iglesia y su esposa Carolina Bang.

Su relación con la Familia Real

La relación de María Zurita con la familia real española es cercana, sobre todo, con sus primas las infantas Elena y Cristina y, en especial, con el Rey Juan Carlos, con quien le hemos visto compartir en los últimos años varias jornadas en Sangenjo, junto a la infanta Margarita y el pequeño Carlitos.