La última chapuza de Pablo Iglesias en su taberna: contrata una empresa que tachó de "ultraderechista" y se arrepiente

El pasado 15 de agosto, Pablo Iglesias reabrió las puertas de la Taberna Garibaldi. Lo hizo en una nueva dirección, concretamente en la calle Miguel Servet 23 de Madrid, donde reunió a todo aquel que quisiera para celebrar la renovación de su negocio. No obstante, destacaba que este nuevo local (con más espacio que el anterior para poder hacer más actividades culturales) estaba especialmente pensado para aquellos que supieran escribir los hashtag #stopegenocidio, #gaza, #palestinalibre. Días después de la inauguración, el ex líder de Podemos aseguró en la red que todo había ido de maravilla, aunque lo cierto es que a las pocas horas, la polémica volvió a situarle en el punto de mira.

Hace tan solo unos días, un usuario de la red social X comentó la incoherencia del que fuera vicepresidente segundo del Gobierno de España, tachándole de hipócrita tras poner un cartel de Securitas Direct en la fachada de su taberna. Una forma de proteger su negocio que en su día el propio Pablo criticó duramente, señalando que poner una alarma en casa era ser «ultraderechista». «La hipocresía de Pablo Iglesias en una sola foto, y encima publicada por él mismo. Pone una alarma de Securitas Direct en Garibaldi, pero luego desacredita a quienes tratan de proteger su vivienda con estas compañías. Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. ASCO», escribía.

Como no podía ser de otra manera, las reacciones no se han hecho esperar, y los internautas no han dejado pasar la oportunidad para opinar negativamente acerca de este movimiento de Pablo Iglesias en su nueva andadura profesional, con la que por cierto, se está haciendo de oro. «Apoya mucho a los okupas siempre que no le okupen a él. Muy listo el Pablete», «Nadie puede creerse ya el discurso de este personaje», «Siempre ha sido un hipócrita. Populista y demagogo», escribían algunos de ellos.

Taberna Garibaldi antes y después de la inauguración. (Foto: Gtres y RRSS)

Pero lo más curioso ha sido lo que LOOK ha descubierto cuando ha ahondado en las últimas fotografías del local, tomadas días después de la inauguración. Y es que aparece el cartel de la alarma literalmente arrancado de la fachada. Una condición que la empresa de seguridad prohíbe a sus clientes, ya que es obligatorio mostrarla si dispones de dicho servicio. Es por ello por lo que se podría dar por hecho que el responsable de este negocio ha dado un paso atrás, dando la razón a todos los que lo han atacado y criticado por este asunto.