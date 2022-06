Cambio de tornas. Bertín Osborne ha dejado a un lado su papel como entrevistador para enfrentarse a El confesionario de Avilés, una nueva sección dentro de Viva la vida donde los invitados pueden abrir de par en par su corazón. Este nuevo espacio televisivo ha dado el pistoletazo de salida con el conductor de Mi casa es la tuya que, sin miedo ninguno, se ha mojado en varios temas.

Como era de esperar, uno de los asuntos tratados por el colaborador de Telecinco ha sido el divorcio entre Bertín y Fabiola Martínez, que pusieron fin a su historia de amor a principios de 2021. “Nosotros coincidimos en mil cosas de la vida, pero hay momento en los que la convivencia es complicada. Pero no pasa nada, somos más amigos ahora que antes. Separados estamos muy bien y cuando nos vemos lo disfrutamos el doble”, se ha sincerado el entrevistado. Siguiendo el hilo de la conversación, ha salido a la luz la posibilidad de una nueva oportunidad, algo que Bertín ha intentado atajar de la mejor manera posible: “En el caso de sentarme con Fabiola a hablar, tendría que ser ella la que me diera a mí una segunda oportunidad”. Y es que, un año y medio después de su separación, el intérprete de Eterna melodía ha cerrado, por el momento, las puertas al amor. “Qué horror, no me apetece nada enamorarme. No sabes la pereza que me da. Ni quiero, ni lo busco, ni nada que se le parezca. Palabra de honor”, ha sentenciado.

Su mayor preocupación

Osborne está viviendo ahora una vida completamente diferente a los años anteriores. Viviendo solo en su finca, el madrileño ha confesado que pasa todo el tiempo que puede junto a sus hijos, pues, tal y como ha demostrado en más de una ocasión, es una persona muy familiar. Tocando ese tema, el intérprete de Amor mediterráneo, con la voz entrecortada se ha sincerado sobre la mayor preocupación de su vida: su hijo Kike de 15 años. El cantante, emocionado ha relatado que su hijo tiene una enfermedad que hace que sus padres estén muy pendientes y atentos de él, afirmando que es el futuro del adolescente lo que le quita el sueño: “Es un tema de preocupación. No solo mío, también de cualquier padre que tenga un hijo como el mío, que son miles. Es estar con el corazón en la boca y el estómago encogido. No hay manera de prever cómo va a acabar un niño como el nuestro”. Y es que, tanto el presentador como su exmujer siempre han hablado pública y abiertamente del estado de salud de su primogénito, que nació de forma prematura y con una parálisis cerebral.

Una entrevista de lo más sincera y emotiva que ha finalizado con el cantante de rancheras recordando a su madre, uno de los principales pilares de su vida. “Madre es la palabra más bonita en cualquier idioma. Entonces, aprovecho para decir a los que me estáis escuchando: si tenéis madre, cuidadla, disfrutadla y estad con ella, porque luego la vais a echar muchísimo de menos”.