El pasado mes se cumplía justo un año desde que Bertín Osborne y Fabiola Martínez hicieran pública una noticia de lo más inesperada en el panorama nacional. A través de un comunicado, los que fueran pareja durante 20 años decidían romper su relación. No obstante, durante este tiempo tanto uno como otro ha respetado la figura de su ex, hablando bien públicamente y guardándose un cariño que aún continúa estando presente pese a la separación.

Siempre que la prensa ha preguntado, Fabiola no ha tenido reparo en desvelar cómo se sentía y cómo estaba asimilando todo lo sucedido. Algo que ha vuelto a ocurrir hace tan solo unas horas, cuando los reporteros de Gtres le han preguntado sobre su relación con Bertín: “Muy bien, muy bien. No creo que a estas alturas, después de casi un año separados, cambie”, aseguraba, cerrando rotundamente la puerta a una posible reconciliación. No obstante, parece no estar dispuesta a enamorarse en otra parte, al menos por el momento, ya que está centrada únicamente en que “el amor de sus hijos es maravilloso”, sin intención alguna de celebrar San Valentín, ni “sola” ni acompañada.

Lo que sí tiene muy claro la venezolana es que no habrá ninguna reconciliación. Tanto es así, que no es la primera vez que hace públicos sus sentimientos, intentando que la buena sintonía que mantiene con su ex no sea confundida con un arreglo en la pareja. De hecho, en plena Navidad ambos protagonizaron el reencuentro más esperado en Su casa es la suya, un programa dirigido por Toñi Moreno en el que intentó dar un paso más allá y conocer los entresijos de la familia. Al verse, Fabiola y Bertín no dudaron en abrazarse, aunque la modelo tuvo oportunidad de sincerarse con la presentadora y explicar el por qué de la ruptura: “Me convertí en alguien que no era pensando que era lo que él quería o necesitaba y no era así”, admitió, dejando entrever que “se había perdido a sí misma” por dedicarse plenamente a hacer feliz al cantante. Algo con lo que estaba muy de acuerdo Osborne, que consideraba verdaderamente complicado establecer una relación con él: “Estando conmigo al lado, vuelvo loca a la gente. Ahora que estoy solo es una relajación brutal”, apuntaba él mismo, dejando claro también que la reconciliación tampoco está entre sus planes.

Con la mirada puesta en sus hijos y en el ámbito profesional, Fabiola hacía hincapié ante las cámaras de estar “fenomenal” con su vida y sus proyectos: “Estoy encantadísima con los proyectos de la Fundación, con mi trabajo y volviendo un poquito a la vida social, dentro de lo que nos permite el covid”, puntualizaba, ya que ella misma inició el 2022 confinada tras haber dado positivo en un test de antígenos. Con respecto a sus retoños, todo sigue igual de bien y no dudaron en celebrar el cumpleaños de Kike: “Lo celebramos en casa, en familia. Vino Bertín, su madrina y su padrino, y poco más. Y la verdad es que muy bien, porque él estaba feliz de vernos a todos juntos”, confesaba orgullosa.