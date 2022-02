Bertín Osborne desvela las secuelas que le ha dejado el covid

El covid se ha convertido en nuestro gran enemigo durante los últimos dos años. Con cada vez más contagiados y restricciones, la variante ómicron llegó a nuestras vidas hace tan solo unos meses provocando que las cifras volvieran a crecer y que una gran oleada de rostros conocidos se hicieran eco de sus positivos en coronavirus con el objetivo de concienciar a sus seguidores sobre la gravedad del asunto.

Uno de ellos fue Bertín Osborne. El presentador dio positivo en un test de covid en vísperas navideñas, motivo por el cual tuvo que pasar la Nochebuena y el posterior día de Navidad confinado y en soledad hasta que pasó el tiempo establecido para coger la rutina nuevamente. Aunque parecía que el cantante había pasado la afección sin apenas síntomas y con total normalidad, lo cierto es que ha sido en su última publicación de Instagram donde ha expresado las secuelas de covid que sufre a día de hoy: “Estoy aquí para contestar a muchísimas llamadas y mensajes que he recibido en los últimos días, preguntándome por mi salud y por cómo me encuentro. Vamos a ver, deciros que me encuentro extremadamente cansado, extremadamente agotado. El médico me ha dicho que son las secuelas lógicas, o por lo menos normales, después de un covid como el que yo he pasado”, comentaba Osborne para comenzar su discurso.

Pero sus palabras no quedaron ahí y siguió explicando cómo se sentía y las consecuencias que este malestar traía consigo: “Tengo que deciros que en las últimas dos semanas he tenido eventos en los que lo he pasado fatal porque estaba absolutamente que me caía de cansancio, y las próximas dos semanas he decidido parar. Parar porque no me encuentro bien. No tengo nada grave, pero no me encuentro bien. Y esto es para explicar un poco a todos los que tenéis conmigo eventos y cosas en común, que sepáis que no voy a poder asistir en las próximas dos semanas”, aclaraba. Y es que pese a que los escenarios son una de sus mayores ilusiones, el maestro de ceremonias de Mi casa es la tuya habría tenido que aplazar uno de sus conciertos hasta el próximo 9 de mayo, algo por lo que ha pedido disculpas y espera que sus seguidores entiendan.

Aunque este pequeño contratiempo en su salud haya hecho que sus fans lleguen a preocuparse, Bertín ha querido calmar las aguas y es probable que a corto plazo vuelva a encontrarse como antes de infectarse. No obstante, es cierto que esta no habría sido la mejor Navidad ni para él ni para su familia. Sin ir más lejos, su ex Fabiola Martínez empezó el 2022 mostrando a través de Instagram su positivo en un test de antígenos, dando así el pistoletazo de salida al Año Nuevo en cuarentena. Una semana después era su hijo Carlos quien se contagiaba por covid, aunque por suerte el peligro de ambos fue mínimo y se recuperaron de un problema que con el paso de los días está más presente en nuestras vidas.