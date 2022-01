Aunque parecía que esta iba a ser la primera Navidad postpandémica, mucho nos ha recordado a la que ya vivimos el año pasado. La variante ómicron ha hecho que la precaución tenga que extremarse aún más a consecuencia de los elevadísimos contagios que ha ocasionado, algunos de estos llegando a afectar a los rostros más conocidos del panorama nacional.

Uno de los primeros en sufrir las gravísimas consecuencias del coronavirus en esta nueva ola ha sido Antonio Resines. El actor tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y tras haber pasado unos días verdaderamente convulsos, muchos de sus compañeros de profesión quisieron enviarle fuerzas y rezar por él, entre ellos Santiago Segura. El intérprete de Torrente se volcó plenamente tanto con Resines como con sus seres queridos, aunque lo que no podía imaginar es que iba a dar comienzo al 2022 también siendo positivo.

Así mismo lo confesaba él en una publicación con la que daba la bienvenida al Año Nuevo de una manera diferente a la que hubiera querido: “Quería acabar el año siendo ‘positivo’, pero no exactamente así… A todos mis seguidores, a los que estéis como yo, a los que estéis mejor y sobre todo a los que estéis peor, os deseo un espectacular año 2022 lleno de alegría, suerte y felicidad”, escribió en el pie de una imagen de un test de antígenos con las dos barras en rojo, lo cual indica un resultado positivo en covid.

En cuestión de instantes, la publicación recibió decenas de reacciones de famosos que quisieron mandar todo su ánimo al actor, entre ellos Antonio Banderas. El actor siempre se ha mostrado transparente con sus seguidores, y esta ocasión no iba a ser distinta: “Ahí vamos todos de cabeza. Es cuestión de tiempo”, escribió el malagueño. Para sorpresa de todos también contó con la aprobación de Paula Echevarría, que después de desearle una pronta recuperación a Segura, interactuó con el comentario de Banderas dándole la razón. Y es que teniendo en cuenta que se van a cumplir dos años desde que el coronavirus irrumpió en nuestro país, cada vez son menos las esperanzas a la hora de evitar un contagio.

No obstante, Antonio Banderas ha querido mirar al 2022 con ilusión y sacando el lado positivo de todo lo vivido en los últimos meses. Así lo describía él mismo en su último post de Instagram: “Dentro de las cosas malas hay siempre cosas buenas. Estos años tan duros para todos dejan detrás algo muy interesante. Se viven con tal intensidad que se estiran, se salen de la rutina. Nos hemos visto obligados a lucharlos, y eso alarga el tiempo”, comenzaba explicando. “Entiendo y me solidarizo con todos aquellos que se hubieron de enfrentar a circunstancias dramáticas, pero he de confesar que en estos dos años de pandemia han pasado un montón de las cosas más interesantes de mi vida, y en ello incluyo las malas experiencias, porque al final se transformaron en elementos útiles, en herramientas que puedo usar para vivir una existencia más plena”, finalizaba para desear un feliz Año Nuevo a sus más de 3 millones de fans en Instagram.