Antonio Banderas está atravesando una racha espectacular. Puede que el hecho de que su hija se haya trasladado a vivir con él le haya dado un chute de energía obvio, pero es que a nivel profesional también le está saliendo todo de dulce. Y qué mejor manera de celebrar que todo va bien que rodeándose de su familia y de su equipo. El malagueño ha estrenado este pasado miércoles, en el Teatro del Soho Caixabank de su ciudad natal, Company, su nuevo musical.

El vanguardista barrio del Soho ha acogido esta puesta de largo de la función inspirada en la obra de George Furth y Stephen Sondheim, que tiene a Banderas como director y actor protagonista. Un evento de altura que merecía una alfombra roja en condiciones, por la que han desfilado desde Nieves Álvarez hasta María Casado -mano derecha del actor- en compañía de su nueva novia.

Muchas luces han ido dirigidas a la figura de Stella del Carmen. La hija de Antonio Banderas ha ejercido de ayudante de dirección del musical de su padre. Los dos han posado en el photocall, derrochando complicidad, amor paterno-filial y convirtiéndose en el centro de todas las miradas. No es la primera vez que se dejan fotografiar juntos ante las cámaras, ya ocurrió en el pasado Festival de Cine de San Sebastián.

El traslado de Stella del Carmen desde Estados Unidos a la capital de la Costa del Sol ha llenado de orgullo y satisfacción a Antonio. Y nunca se ha escondido cuando le han preguntado por qué ha decidido incluir en el staff de Company a su hija: «La felicidad es tener a mi hija cerca tras el paréntesis COVID (…) es una chica que tiene mucho criterio y yo necesito eso, porque como director y actor al mismo tiempo, necesitaba a alguien de confianza que me pudiera dar un feedback. Un espejo de lo que ella fuera viendo porque la creo, creo mucho en su opinión, decía.

La propia Stella del Carmen ha lucido un estilismo muy acertado para un día tan grande: crop top negro con lunares blancos, mangas farol con amplitud, y una falda larga satinada en negro. La joven ha posado también junto a su hermana, la imponente Grace Johnson, la hija que tuvieron don Johnson y Melanie Grifith.

Hace algunas semanas que Antonio Banderas desvelaba que ya no le interesaba tanto trabajar por dinero. Pero para Company se ha volcado por ser un proyecto muy especial para él: «En el teatro musical no se canta, las canciones se cuentan, es un poquito diferente, hay que llevarlo más hacia la ópera porque es otra forma de cantar. Es un género que a mí me encanta y un poco reflejado en ese teatro que no se hace tanto pero que nosotros queremos darle una puerta de entrada en España, ese era el asunto con A Chorus Line y también con ‘Company’ ahora y vamos a seguir en ese camino», comentaba en la presentación.