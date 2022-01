Los 5 tips para tener una cita perfecta según Paula Echevarría

El año no podía haber empezado mejor para Paula Echevarría. Tras haber dicho adiós al 2021, año en el que dio a luz a su segundo hijo, la actriz ha comenzado el mes de enero festejando junto a Miguel Torres su aniversario. Se han cumplido cuatro años desde que ambos cruzaron miradas y se dieron cuenta de que estaban dispuestos a entablar algo más que una amistad a raíz de una conversación telefónica de cinco horas con felicitación del Año Nuevo incluida.

Echando la vista atrás y recordando los miles de momentos vividos juntos desde que se conocieron, la actriz quiso compartir una instantánea de lo más romántica con dedicatoria en el pie de la imagen: “Que la risa nos acompañe siempre… eso implica muchas cosas buenas y bonitas… Te quiero amor… Feliz aniversario”, escribió. En cuestión de instantes, la publicación alcanzó los más de 100 mil me gusta y la reacción de Miguel, que no quiso desaprovechar el momento romántico para devolverle a Paula todo el cariño: “Que la vida nos de salud, porque el resto quiero compartirlo contigo. Te quiero”, contestaba el exfutbolista.

La llama del amor no debe apagarse nunca ni aunque haya hijos en la pareja. Motivo por el que, aprovechando su aniversario, ambos prepararon una romántica cena para disfrutar a solas mientras los niños se habían ido a la cama. Como no podía ser de otra manera, Echevarría inmortalizó este precioso momento escribiendo sobre la imagen 5 tips infalibles para que todo salga a pedir de boca. ¿Quieres saber cuáles son los trucos de Paula? ¡Te los contamos!

Paula tomó una imagen de la mesa y la televisión a la que tituló como: “Cena de aniversario”. En primer lugar, la joven indicó que los niños estaban en la cama, motivo por el que ambos pudieron elaborar un picoteo y disfrutar de un ratito a solas. En medio de la charla entretenida, los dos pusieron un capítulo de la serie Emily in Paris, una producción de Netflix muy exitosa y que se ha convertido en toda una tendencia al emitir su nueva temporada. Pero los planes de Paula y Miguel no quedaron ahí, y ella misma siguió dando consejos sobre cómo llevar a cabo una cena romántica, contando con dos copas de “buen vino (buenísimo)”, como describía mientras nombraba a la bodega. Por otro lado, la actriz también asegura que se necesita comida rica, y cómo no, a tu pareja.

No cabe duda de que la relación entre Miguel Torres y Paula Echevarría va viento en popa. Pese a haber aumentado la familia, ambos intentan buscar huecos en los que poder afianzar su confianza y disfrutar de planes propios de una pareja, demostrando el fuerte vínculo que les une con el paso de los años. Se podría decir que ambos se encuentran en uno de los momentos más dulces de su vida, y fue la actriz quien compartió una imagen de la familia al completo para despedir definitivamente un año que llegó cargado de alegrías.