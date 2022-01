De Paula Echevarría a Beatriz Luengo: VIP que han dado a luz este 2021

Quedan unos días para que termine este atípico 2021. Pese a que todavía tenemos que ser conscientes de que la pandemia del coronavirus no ha acabado, lo cierto es que la situación es totalmente diferente a la del año pasado. Han sido numerosas las famosas las que han vivido su embarazo más diferente debido a que han tenido que acudir solas a las revisiones e incluso en algunos casos dar a luz sin la compañía de familiares. Sin embargo, nada ha podido empañar el feliz momento de tener a sus pequeños en brazos. Descubre qué VIP han sido madres este 2021. ¿Lo recordabas?

Paula Echevarría

Paula Echevarría se convirtió en madre de su segundo hijo, el primero en común con su actual pareja, Miguel Torres el pasado 11 de abril. A través de una publicación en sus redes sociales, la intérprete de Velvet reveló esta gran noticia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

«¡Nuestro bebé ya está aquí! Miguel Jr llegó al mundo esta madrugada de domingo y es un niño s¡anísimo y tan bueno! Estamos los dos mejor que bien.. El papi y yo estamos felices a más no poder y muy muy emocionados…», expresó muy emocionada. Desde entonces, Paula de vez en cuando comparte con sus seguidores algunos de los especiales momentos que vive junto a este nuevo miembro de la familia.



Soraya Arnelas

Hace no mucho, el 31 de octubre, Soraya Arnelas se convertía en madre de nuevo. La artista no dudó en expresar cómo se sentía después de unos días con la pequeña Olivia. «Ya lo dije en su día y lo vuelvo a decir

Más amor a las mamis y a los papis en estos momentos ..más atenciones , más detalles para ellos más tacto… Más comprensión y más empatía .

Ser padre o madre no es tarea fácil , el día a día es duro,y más si hemos tenido «, comenzó explicando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82)

«También nosotros pongamos de nuestra parte .. Cuidarnos ,no solo físicamente sino mentalmente. Es muy fácil caer en depresión en estos momentos , es muy fácil que surjan discusiones sobretodo por el poco descanso y el estres», añadió.

Chiara Ferragni

La influencer italiana, Chiara Ferragni, que ya tiene un hijo llamado Leo, volvió a convertirse en madre el 23 de marzo. Esta vez, era una niña llamada Victoria la que llegaba para alegarles aún más la vida tanto a ella como a su marido, el rapero Fedez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

De esta manera, el matrimonio ponía el broche de oro a una relación sacada de un cuento. En 2017 el cantante pidió matrimonio a la empresaria, y tan solo un año más tarde protagonizaban una espectacular boda en la localidad siciliana de Noto.

Edurne

Edurne, que mantiene una relación sentimental con David de Gea se convirtió en madre primeriza en el mes de marzo. Fue la propia artista y jurado de Got Talent la que quiso dar la noticia vía Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

Lo hizo compartiendo una fotografía en la que aparece una mano de la pequeña a la que llamaron Yanai, además reveló la fecha en la que nació: 4-3-21.

Beatriz Luego

La actriz y cantante Beatriz Luego se une a esta lista de famosas que han sido madres en 2021. La que formó parte del elenco de Un paso adelante aumentó la familia con su segundo hijo fruto de su relación con Yotuel Romero de quien precisamente se enamoró en la citada ficción. De hecho, se casaron en 2008 en una íntima ceremonia celebrada en Las Vegas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Luengo (@beatrizluengo)

La pequeña que se llama Zoe vino al mundo por cesárea y nació en Miami, según publicó la revista ¡Hola!.