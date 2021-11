Siete meses después de haber dado a luz a su pequeño Miguel, Paula Echevarría luce más radiante que nunca. La actriz puede presumir de haberse recuperado de su segundo embarazo en un tiempo récord. Algo que no le ocurrió cuando nació su hija Daniela, ya que según ella misma confesó en alguna ocasión, llegó a engordar hasta más de 20 kilos. Un peso del que Paula no pudo deshacerse tan fácilmente, necesitando seguir una dieta estricta y la ayuda de un entrenador personal.

La experiencia de su primer embarazo ha servido para que la pareja de Miguel Torres tenga en cuenta algunos pequeños “fallos” que cometió y que ha sabido rectificar a la hora de prepararse para su segundo parto. Y es que si algo ha sabido demostrar la protagonista de Velvet, es que con esfuerzo y constancia puede ser capaz de conseguir cualquier cosa. Para ello, decidió dar otro enfoque a su última maternidad apostando por unos buenos hábitos preparto, entre los que no podía faltar el ejercicio a diario para que la figura vuelva a la normalidad una vez dado a luz, además de una buena alimentación y cuidado de la piel. De hecho, la experta de MAMIfit Raquel López, aseguraba a algunos medios de comunicación que la ex de David Bustamante había sido muy constante durante su embarazo y que conseguiría recuperarse del todo en muy poco tiempo.

No obstante, la recuperación después de haber estado embarazada es un proceso que requiere de tiempo aunque pueda acelerarse llevando a cabo unas buenas costumbres físicas. Pero aún así, Paula siempre ha tratado este tema con total normalidad y con mucho sentido del humor. Y es que unos días después del parto, la actriz subió un vídeo a su Instagram en el que grababa su figura sin filtros: “Si el bebé ya está fuera… que hay ahí dentro aún??”, escribía.

Después de más de medio año de su parto y de haber pasado por una crisis de lactancia, Paula Echevarría luce totalmente recuperada con un cuerpazo estupendo. Así se lo ha mostrado en las últimas semanas a sus 3 millones y medio de seguidores en Instagram. Y es que la influencer, poco a poco va volviendo a la normalidad física y eso conlleva a su vez la vuelta a los lookazos de temporada.

Durante la época estival, hemos podido ver que la asturiana se decantaba por prendas más anchas de lo habitual, aunque eso sí, haciendo gala de su buen gusto a la hora de vestir y apostando por estampados y cortes de todas las formas posibles. Una tendencia que ha ido cambiando con el paso de las semanas y a medida que el cuerpo de la modelo volvía a su ser. Ahora, las redes sociales de Paula vuelven a parecerse mucho más a lo que eran antes de anunciar su embarazo, con instantáneas en las que muestra conjuntos que prometen ser todo un éxito durante los meses venideros. En esta última ocasión, la de Candás elegía un vestido mini estampado con ribetes azules en los volantes que ha combinado con unas botas altas blancas de plataforma. Un must have que no podrá faltar en ningún armario durante los próximos meses.