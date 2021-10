David Bustamante reconoce lo que «jamás» haría con una pareja

David Bustamante ha regresado este lunes al plató de El Hormiguero por un motivo muy especial: hablar de su estreno como actor. Hace unas semanas el cántabro se estrenó en el musical Ghost en el en el teatro EDP Gran Vía de Madrid, otra en la que da vida al mítico Sam, una experiencia gracias a la cual ha demostrado su versatilidad. Con la mejor de sus sonrisas y enfundado en un traje de color azul, David ha saludado a Pablo Motos con ganas de disfrutar de una noche muy especial que ha estado cargada de risas y confesiones.

«Es el proyecto más difícil y a la vez el más maravilloso que he hecho en toda mi carrera», ha comenzado diciendo, refiriéndose a su nuevo trabajo. El artista lo está dando todo para triunfar, poniendo todo su esfuerzo y atención, «me di un mes para aprenderme el texto, quería hacerlo bien. Al final, creo que lo más difícil que hay es estar en el escenario sin que se vea tus intenciones y escuchar, eso es lo más difícil».

Un trabajo que le está dando grandes recompensas pues ha asegurado que al final de las funciones el público le transmite todo su apoyo, especialmente sus fans, «cuando viene mi gente porque salgo y me jalean, pero es muy divertido», ha contado divertido. Más allá de ser un reto, lo cierto de la historia de Ghost es muy especial para él ya que ha crecido con la cinta. «Es la banda sonora del vídeo de mi comunión, es la historia favorita de mis padres. Me parece que es una historia maravillosa, la redescubrí recientemente a raíz del musical que, a su vez, es una gran producción donde también hay efectos especiales, es una historia muy emocionante», ha confesado.

Pero no solo ha charlado con Pablo Motos de Ghost, también de temas muy personales y es que las mascotas del programa, Trancas y Barrancas, le han hecho unas preguntas de los más curiosas de Bustamante no ha dudado en responder. Gracias a ellas ahora sabemos que para él llevar el desayuno a la cama «queda muy bien en las películas pero luego es un engorro del copón», que le gusta cocinar cenas románticas para disfrutar en casa y que es una gran idea regalar su colonia en un acto romántico: «si quieres ligar al instante, utiliza fragancia Bustamante. ¡Es lo más romántico que hay!», ha asegurado.

Sin embargo el buen humor se le ha terminado cuando le han preguntado: «¿Hacer caca con tu novia dentro del baño se pierde la magia o se gana confianza?». «¡Me parece una aberración!», ha respondido sin dudarlo, para después seguir bromeando: «aunque no lo sé porque de todas formas los cantantes no hacemos esas cosas. ¡Pero jamás! Que no se enteren que existen esa parte nuestra».

David Bustamante se ha mojado también en un tema que suele ser controvertido entre las parejas, ¿los que ponen de fondo de pantalla a la otra persona lo hacen a modo romántico o para recordar que tienen pareja? «Seguramente es porque tu pareja la puso ahí», ha respondido sin contener las carcajadas.