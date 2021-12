Paula Echevarría y Miguel Torres lamentan la muerte de un ser querido

Miguel Torres y Paula Echevarría han pasado el puente de diciembre en Marbella, adonde han viajado junto al pequeño Miki para desconectar durante unos días. Una experiencia que ha estado empañada por una malísima noticia que afecta directamente al exjugador de fútbol. Torres ha querido contar abiertamente que ha fallecido su abuela.

El madrileño estaba muy unida a la madre de su madre y así se comprende con tan solo leer las emotivas líneas que ha escrito para despedirse de ella: «Esta foto es del último día que estuvimos juntos y no puede representar mejor todo lo que has sido para nosotros. Con permiso de mis tíos dejaste a mi madre lo mejor de ti, vivir la vida siendo buena persona y estando disponible siempre para todo», empieza diciendo

El novio de Paula Echevarría destaca algo de su abuela por encima de todo: «Esos valores que tan bien ella representa hoy para mí tienen más valor porque no podías habernos dejado mejor herencia. Soy un novato como padre pero prometo que intentaré ser lo más próximo a como has sido tu con toda la familia. Seguirás con nosotros porque no te olvidaremos, descansa en paz abuela ❤», ha publicado.

Miguel se ha querido despedir de ella con una foto que prueba que su hijo tuvo el privilegio de poder conocer a su bisabuela pese a la corta edad que tiene. En la foto se ve cómo toca la nariz de la abuela de Miguel Torres. Además, ha recibido una ola de apoyos por parte de rostros conocidos que han querido mandarle el pésame o escribirle un mensaje: Fernando Andina, Marta Hazas, Juanjo Trainer o Ruud Van Nistelrooy han sido solo algunos.

Horas antes de lamentar el fallecimiento de Amparo-así se llamaba la abuela de Miguel Torres-la familia disfrutaba de una escapada a Málaga. Es una tierra que el exfutbolista conoce bien pues estuvo jugando allí los últimos años de su carrera. Además, Marbella ha sido testigo de excepción de su amor cuando todavía no se prodigaban demasiado ante los medios de comunicación. De la imagen llama la atención el sol de justicia que imperaba en el cielo y que es por algo llaman a la zona la Costa del Sol. Las sonrisas de Miguel y Paula hablan de lo a gusto que han estado estos días festivos ya pasados.

Esta es la segunda escapada en poco tiempo que hace la pareja. El pasado mes de noviembre, Look fue testigo en exclusiva del embarque de Miguel Torres y Paula Echevarría rumbo a París. La ciudad del amor les acogió con los brazos abiertos y allí vivieron unos días de lo más apasionados. Queso, vino, mensajes románticos y visitas a algunos de los monumentos más emblemáticos de la capital gala. Evidentemente, la foto en la Torre Eiffel no faltó.